banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
TL, faiz kararı öncesinde değer kazandı
TL, faiz kararı öncesinde değer kazandı
Balıkçılar akın etti: Hamsi 15 liraya düştü
Balıkçılar akın etti: Hamsi 15 liraya düştü
Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğini Uygur tweetiyle kilitledi
Twitter, Çin’in ABD büyükelçiliğini Uygur tweetiyle kilitledi
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 31'e ulaştı
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 31'e ulaştı

Bir gecede kül olmuştu, sevindirici müjdeyi Vali verdi

Edirne’de iki gün önce meydana gelen yangın sonrası küle dönen tarihi müftülük konağı ile ilgili müjdeyi Edirne Valisi Ekrem Canalp verdi. Vali Canalp, “Bu tarihi binayı aslına uygun şekilde, var olduğu o sivil mimari örneği, şaheseri aynı şekilde oluşturacak şekilde inşallah yeniden inşa edeceğiz” diye konuştu.

Genel 21.01.2021, 12:32
2
Bir gecede kül olmuştu, sevindirici müjdeyi Vali verdi

Edirne’de iki gün önce meydana gelen yangın sonrası küle dönen tarihi müftülük konağı ile ilgili müjdeyi Edirne Valisi Ekrem Canalp verdi. Vali Canalp, “Bu tarihi binayı aslına uygun şekilde, var olduğu o sivil mimari örneği, şaheseri aynı şekilde oluşturacak şekilde inşallah yeniden inşa edeceğiz” diye konuştu.

Edirne’de Meydan Mahallesi’nde, Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği tarihi Selimiye Cami’nin hemen yanı başında bulunan ve 30 yıldır Edirne İl Müftülük binası olarak kullanılan tarihi konak, iki gün önce henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Sabaha karşı saat 04.00 sularında meydana gelen yangında alevler kısa sürede iki katlı tarihi ahşap binayı sardı ve yangın sonrası bina küle döndü.

Edirne’de, geçmiş yıllarda kullanımı nedeniyle tarihi ’Böcek Mektebi’ olarak da adlandırılan konakta çıkan yangınla ilgili kapsamlı soruşturma başlatılmıştı.

“Tarihimizle birlikte, ciğerimizde yandı”

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yangının gerçekleştiği tarihi konak önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Vali Canalp, “Bundan 2 gün önce gece yarısı saat 04.00’da, bizim halk arasında ‘böcek mektebi’ olarak binilen ve daha sonrasında da 30 yıl önce müftülüğe tahsis edilmiş olan tarihi yapılarımızdan bir tanesi, Selimiye’nin gölgesindeki bu tarihi sivil mimari örneği yapımızda bir yangın çıktı. Bu yangın sabaha karşı 04.00 civarlarında başladı ve saat 04.40’ta bu binanın önüne geldiğim zaman bütün Edirnelilerin hissettiği bir duyguyu hissettim. Bina ile beraber içimizde aslında tarihimizin bir parçası yanıyordu. Ve bütün Edirnelilerin düşündüğü şey, ciğerimiz de aynı şekilde aslında yandı” dedi.

“Aslına uygun olarak yeniden inşa edeceğiz”

Vali Canalp, “Edirne bir tarih kenti. Tarihiyle birlikte her şeyi ile güçlü bir şekilde hissedilebildiği bir kent ve ’böcek mektebi’ de aslında bu güçlü olan tarihi dokumuzun, geçmişimizin tarihsel mirasımızın bir parçası. Öyle bir parça ki aslında bütün Edirnelilerin, herkesin de bir şekilde hatırasının olduğu bir bina. Bu binanın yanması sonrası hepimize derin bir üzüntüye sebebiyet verdi. Bizlere düşen bir görev var. Bu tarihi yapıyı tekrar ayağa kaldırmak, tekrar yeniden inşa etmek. Bunun için de Valiliğimiz olarak şu anda daha önceden rölövesini çıkartmış olduğumuz bu binanın projelerini bir aylık bir süre içerisinde zaten hazır olan bu rölöveler üzerinden projelendireceğiz. Koruma Kurulumuz ile beraber ortak bir çalışma yapacağız. Ve inşallah bir yıl belki bir yılı aşkın bir zaman içerisinde bu tarihi binayı aslına uygun şekilde, var olduğu o sivil mimari örneği, şaheseri aynı şekilde oluşturacak şekilde inşallah yeniden inşa edeceğiz” diye konuştu.

“Ön değerlendirmelere göre yangının çıkış sebebi; elektrik ve elektriksel sistemler”

Vali Canalp, yangınla ilgili şu anda hem Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmüş olduğu bir soruşturmanın olduğunu aynı zamanda da Valilik olarak da idari bir soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, “Yangının gerçek sebebini, bu iki soruşturmanın neticesinde söyleyebilirim. Şu anda elektrik ve elektrik sistemi üzerinden kaynaklanan bir sıkıntı olabileceğine ilişkin ön değerlendirmeler var. Ama kesin sonuçları daha sonra soruşturmaların sonucunda söylemek uygun olacaktır” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Hatayspor 19 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Rizespor 19 24
13. Sivasspor 18 23
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 18 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 19 12