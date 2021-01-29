Bir çuval kırık alkol şişesini yolun ortasına boşalttılar

Burdur’un Gölhisar ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yola dökülen bir çuval cam parçası, Gölhisar Ziraat Odası Başkanı Rıza Şenol tarafından tek tek toplandı.

Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir çuval dolusu kırık cam parçasını yolun ortasına döküp kaçtılar. Yoldan geçen araçlar ve vatandaşlar için tehlike oluşturan cam parçalarını Gölhisar Ziraat Odası Başkanı Rıza Şenol topladı. Gece döküldüğü tahmin edilen cam parçalarını sabah bir tahta yardımıyla tek tek toplayan Şenol, sosyal medya hesabından olayı paylaştı. Sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerle birlikte Şenol, “Burası Konak Mahallesi, mezarlığının yüz metre altı. Şu bir çuval alkol şişesi kırığını yolun ortasına dökmüşler. Allah muhafaza şişenin içine bir vasıta girse gerisini düşünmek bile istemiyorum. Bunu yapan mahluka hiç küfür etmedim. Tek şey diyorum ne olduğu belirsiz, Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın seni. Bu yazıyı da görürsen bir zahmet ne olduğuna yaz da herkes bilsin” mesajını paylaştı.