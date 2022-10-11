“Bir Belgeselcinin Hicaz’daki 40 Yılı” fotoğraf sergisi açıldı

Belgesel sanatçısı Ömer Faruk Aksoy’un kutsal topraklarda objektifine yansıyan görüntülerinden oluşan “Bir Belgeselcinin Hicaz’daki 40 Yılı“ isimli fotoğraf sergisi TBMM Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi Sanat Galerisi’nde açıldı. Sanatseverler, 90 ayrı eserden oluşan sergiyi 31 Ekim tarihine kadar ziyaret edebilecekler.

Belgesel ve fotoğraf sanatçısı Ömer Faruk Aksoy’un, Mekke ve Medine’yi de kapsayan Hicaz bölgesinde 1980’li yılların başından itibaren, özel izinlerle çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi “Bir Belgeselcinin Hicaz’daki 40 Yılı” isimli fotoğraf sergisi bugün saat 15.00’da gerçekleşen açılışla sanatseverlerle buluştu. Sanatçı Aksoy Beşiktaş’ta bulunan TBMM Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi Sanat Galerisi’nde sergilenecek olan eserlerin çekimi için özel izinler alındığını belirtti.

“Bu benim hayatımın 40 yılının bir özeti”

Hicaz bölgesinde çektiği fotoğrafları ziyaretçilerle buluşturan sanatçı Ömer Faruk Aksoy; "Bu benim hayatımın 40 yılının bir özeti oluyor. Niyetimiz, hem oralara gitmiş olanların hem de gidemeyenlerin görmek istediklerinin bir kısmını sunmaktır. İnşallah oraya gitmek herkese nasip olur. Oraları gidip görmek resimlerde görmekten çok daha farklı. O ruhaniyeti tatmak çok farklı bir his olduğu için herkesin bunu tatmasını temenni ederim" dedi.

“İlk Müslüman Türk olarak bunu yapmak bize nasip oldu”

Bazı fotoğrafların çok özel izinlerle çekildiğini dile getiren Ömer Faruk Aksoy; "Bu fotoğrafların hemen hemen çoğu çok özel izinlerle çekilmiş fotoğraflardır. Mesela Harem-i Şerif’in, Mescid-i Nebevi’nin içi bomboş görünüyor fotoğraflarda. Çünkü o zamanlar yatsı namazından sabah namazına kadar cami kapalı oluyordu. Biz de o aralıkta özel izinler alarak fotoğrafları çektik. Helikopter çekimleri de çok mühim. Benim çok kullandığım, dünyanın en sofistike helikopter çekim cihazlarından oluşan, Alman İngiliz ve Amerikalıların oluşturduğu bir sistem olan sineflexi kullanan ilk Müslüman Türk olmak da bize nasip oldu" ifadelerini kullandı.

Genişletme çalışmaları ve düzenlemeler nedeniyle sürekli değişen Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’nin değişim ve dönüşüm sürecine herkesin şahit olmasını sağlayan sergi, ecdadımızın kutsal topraklarda inşa ettiği tarihi eserleri, yapılan ilaveleri, ibadethanelerdeki benzersiz hatları ve eşsiz katkıları gözler önüne seriyor.

Genişletme çalışmaları ve düzenlemeler nedeniyle sürekli değişen Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’nin değişim ve dönüşüm sürecine herkesin şahit olmasını sağlayan sergi, 31 Ekim’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

(OD- MB-