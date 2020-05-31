Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı yerde kalmadı
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı...
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Avrupa, Türk kirazını bekliyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
Kedi yavrularına annelik yapıyor
1 ayda 5 motosiklet çaldılar
1 ayda 5 motosiklet çaldılar

Bir ay gecikmeli terhis olan askerler evine döndü

KORONA VİRÜSÜ SALGINI NEDENİYLE BİR AY GECİKMELİ TERHİS OLAN ASKERLER AİLELERİNE KAVUŞTU.

Bir ay gecikmeli terhis olan askerler evine döndü

KORONA VİRÜSÜ SALGINI NEDENİYLE BİR AY GECİKMELİ TERHİS OLAN ASKERLER AİLELERİNE KAVUŞTU.

31 Mayıs 2020 Pazar 12:06
0 Okunma
Bir ay gecikmeli terhis olan askerler evine döndü

Korona virüsü salgını nedeniyle bir ay gecikmeli terhis olan askerler ailelerine kavuştu.

Yeni tip korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında erlerin bir ay ertelenen terhisleri bugün başladı. Türkiye’nin değişik illerinde vatan görevini tamamlayan Vanlı askerler, tahsis edilen uçakla bugün sabah saatlerinden itibaren kente gelmeye başladı. Sabah saatlerinde Ankara’dan kalkan uçakla Van Ferit Melen Havalimanına gelen askerler, buradaki işlemlerinin ardından ailelerine kavuştu. Bir ay fazla askerlik yapan Muhammed Yusuf Arvas, “Korona virüsten dolayı bir ay fazla askerlik yaptık. Çok şükür sağ salim bir şekilde ailemize kavuştu. Devletimizin sağlamış olduğu imkanlar sayesinde uçaklarla geldik. Toplum sağlığı için bir ay askerliğimizin uzatılması gerekiyordu. Vatanımıza bir ay fazladan hizmet yaptık. Çok şükür sağ salim bir şekilde bitirip geldik” dedi.

Asker babası Mehmet Emin Arvas da, pandemiden dolayı askerlerinin bir ay süresinin uzatıldığını belirterek, “Bir aylık süreden sonra tekrar askerimize kavuştuk. Devletimizin sunmuş olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. Özel uçaklarla sağ salim askerimizi bize teslim ettiler” ifadelerini kullandı.

Korona virüs nedeniyle uzaktan selamlaşma

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle ailelerine kavuşan askerler, uzaktan selamlaşmakla yetindiler. Sosyal mesafeyi koruyarak aileleriyle hasret gideren askerler, 14 gün boyunca sevdiklerine zarar gelmemesi için de kendilerini karantinaya alacaklarını söylediler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınava girecek öğrencilerin maskelerini özel öğrenciler dikiyor
Sınava girecek öğrencilerin maskelerini özel öğrenciler dikiyor
Açlıktan ölmek üzere olan 5 yavru köpek kurtarıldı
Açlıktan ölmek üzere olan 5 yavru köpek kurtarıldı
Hayvanların buzlu kokteyl keyfi
Hayvanların buzlu kokteyl keyfi
Samsat’ta 1 köy karantinaya alındı
Samsat’ta 1 köy karantinaya alındı
Bursa terminali 1 Haziran’a hazır
Bursa terminali 1 Haziran’a hazır
Kocaeli’de terhis olan askerler evlerine dönüyor
Kocaeli’de terhis olan askerler evlerine dönüyor
Kışlalardan terhis olan askerler evlerine dönüyor
Kışlalardan terhis olan askerler evlerine dönüyor
Birliklerden terhisler başladı
Birliklerden terhisler başladı
Restoranlar açılmak için hazırlıklarını tamamladı
Restoranlar açılmak için hazırlıklarını tamamladı
Gazlıgöl termalleri müşterilerine tekrar kapılarını açıyor
Gazlıgöl termalleri müşterilerine tekrar kapılarını açıyor
Kısıtlama bahane gölet şahane
Kısıtlama bahane gölet şahane
Anne ve 2 çocuğundan 23 gündür haber alınamıyor
Anne ve 2 çocuğundan 23 gündür haber alınamıyor
Kışlalarda terhis heyecanı
Kışlalarda terhis heyecanı
Rahatına düşkün tavuk sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
Rahatına düşkün tavuk sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 272’nci gününde
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 272’nci gününde
Konargöçerlerin ekmeği topuk otundan
Konargöçerlerin ekmeği topuk otundan
YTB Diaspora Covid-19 İş Birliği ve Destek Programı tamamlandı
YTB Diaspora Covid-19 İş Birliği ve Destek Programı tamamlandı
THY’den Dünya Kabin Memurları Günü’ne özel video
THY’den Dünya Kabin Memurları Günü’ne özel video
Uzun süredir kapalı olan spor salonlarında kontenjanlar dolmak üzere
Uzun süredir kapalı olan spor salonlarında kontenjanlar dolmak üzere
Sincan Belediyesi toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyor
Sincan Belediyesi toplu taşıma araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim