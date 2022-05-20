Bir anda havlayan köpekten aklı çıktı

Afyonkarahisar’da bir iş yerinde yetiştirilen yavru köpeğin işyerine gelen bir genci kovaladığı anlar güvenlik kameralarına takıldı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde oto yıkamacıda Mehmet Ali Oduncu’nun yetiştirdiği kangal cinsi ‘Yörük’ isimli yavru köpeğin içeriye girmek üzere olan bir genci kovalayıp korkuttuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir anda içeri giren gence yavru köpek bir anda havlayarak saldırıyor. Korkudan bir anda sıçrayan gencin kaçtığı anlar ise anbean görüntülere yansıyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan o anları anlatan iş yerinin sahibi Mehmet Ali Oduncu, "O gün bayram arifesiydi. İşlerimizin bir yoğunluğu vardı. Benim çırağın arkadaşıydı kendisi kapıdan girince oda onu korkuttu birden bire. Kendini savunmaya aldı. Böyle bir görüntü oluştu. Yörük ismindeki köpeğimizin aşılarını yaptırdık. Her hafta duşunu yapıyor insanlara karşı sosyal bir iletişimi var" dedi.