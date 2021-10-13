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BioNTech’in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin Selanik’te Atatürk Evi’ni ziyaret etti

Covid-19’a karşı aşı geliştirdikleri aşıyla adların söz ettiren BioNTech’in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in Yunanistan’ın Selanik kentinde bulunan Atatürk Evi’ni ziyaret etti.

Genel 13.10.2021, 20:31
BioNTech’in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin Selanik’te Atatürk Evi’ni ziyaret etti

Covid-19’a karşı aşı geliştirdikleri aşıyla adların söz ettiren BioNTech’in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in Yunanistan’ın Selanik kentinde bulunan Atatürk Evi’ni ziyaret etti.

Korona virüse karşı geliştirdikleri aşı ile dünya tarafından tanınan BioNTech’in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, bir etkinliğe katılmak için geldikleri Yunanistan’ın Selanik kentinde ilk olarak Atatürk Evi’ni ziyaret etti.

Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, havaalanına indikten sonra Türeci ve Şahin’in Selanik’te ilk olarak Atatürk Evi’ni ziyaret etmek istedikleri belirtildi.

Havaalanında Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’in karşıladığı Türeci ve Şahin çifti Atatürk Evi’ndeki anı defterine ise, "Atatürk’ün doğduğu yeri ziyaret etmek Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk modern Avrupa’nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. ’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz" notunu yazdı.

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