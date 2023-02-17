BİNTSO Başkanı Çintay: “Bingöl, genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmelidir”

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, “İlimizin ivedilikle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmesi ve mücbir sebep çerçevesine alınması ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için kamuoyu oluşturulmalıdır” dedi.

BİNTSO koordinesinde ’Bingöl İli Afet Tedbirleri İstişare Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda, Bingöl’ün genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmesi ve mücbir sebep çerçevesine alınması ile ilgili fikirler görüşüldü.

Toplantının amacına değinen BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, “Birinci deprem bölgesinde bulunan ilimizin ivedilikle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmesi ve mücbir sebep çerçevesinde alınması ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için kamuoyu oluşturulması gerekiyor. Muhtemel deprem afetine önlem olarak odamız tarafından kurtarma ekibi kurulmasına ve mobil aşevi - fırın için gerekli çalışmaların başlatılmasına, deprem farkındalığı oluşturmak için öncelikle öğrencilere ardından hem üyelerimize hem de vatandaşlarımıza afet farkındalık eğitimleri düzenlenmesine, deprem riski yüksek olan ilimizdeki yapıların detaylı olarak incelenmesi, afet toplanma alanları ve konteyner kent alt yapısının başlatılması için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla kamuoyu oluşturulmasına oybirliği ile karar verdik. Bugün buraya toplanma amacımızda birinci deprem bölgesinde bulunan ilimizin ivedilikle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmesi ve mücbir sebep çerçevesine alınması ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için kamuoyu oluşturulmasıdır" diye konuştu.

Depremler neticesinde Bingöl’de de birçok yapıda ağır hasarlar meydana geldiğini aktaran Çintay, "Bingöl, konum itibariyle Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu fay hatlarının kesiştiği noktadır. Ayrıca depremi yaşayan 10 ile yakın bulunan ilimizde yüzlerce ve hatta binlerce depremzedeyi misafir etmekteyiz. Muhtemel bir deprem için şimdiden önlem almak gerekiyor. İlimizin hasar durumu acilen tespit edilmeli ve gereken önlemler alınmalıdır. Bu hususta İl olarak topyekûn hareket etmek zorundayız. Cumhuriyet tarihinden bu yana ilimiz genelinde 6 ölümcül deprem yaşandı ve bu depremlerde toplam bin 538 vatandaşımız hayatını kaybetti. Afet nedeniyle vatandaşlarımızın hayatını kaybetmeyeceği, şehrimizin yıkılmayacağı ve bizlere bu acıları tekrar yaşatmayacak sağlam yapılar olması gerekmektedir. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman vatandaşlarımız ve ilimiz için her tülü sorumluluğu alacağız" şeklinde konuştu.