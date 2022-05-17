Binlerce yıllık kültür mirası defineciler tarafından tahrip ediliyor

Mersin’in Erdemli ilçesi Çatıören bölgesinde yer alan 2 bin 200 yıllık Hermes Tapınağının delik deşik edilmiş halini görüntüleyen eğitimci-arkeolog Serdar Kuş, tepkisini, "Böyle bir ortamda değerli bir şey bulacağını zanneden zavallılar, eserlerimizi tahrip etmeye devam ediyor" diyerek dile getirdi.

Erdemli ilçesi kırsalında arkeologların Olba Territorium olarak adlandırdıkları Çatıören bölgesinde yer alan Hermes Tapınağının, defineciler tarafından tahrip edildiği ileri sürüldü.

Mersin’deki tarihi eserlerle yakından ilgilenen ve korunması için çaba gösteren eğitimci-arkeolog Serdar Kuş, defineciler tarafından yakın zamanda tahrip edilen Hermes Tapınağının duvarlarını görüntüleyerek tepkisini dile getirdi. Çektiği videoda, "Kilikya bölgesinde defineciler tarihi eserlere zarar vermeye devam etmekte. Erdemli Çatıören’de Hermes Tapınağının içerisinde duvarları oyarak boşluklar oluşturmuşlar. Maalesef bu birden fazla sayıda yerde gerçekleşmiş. Böyle bir ortamda değerli bir şey bulacağını zanneden zavallılar, eserlerimizi tahrip etmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.