Binlerce vatandaş Eyüpsultan’da dev iftar sofrasında buluştu

Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerini en güzel şekilde ağırlamak için Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kurulan dev iftar sofrasında her gün bin kişilik iftar yemeği veriyor.

Eyüpsultan Belediyesi’de hazırladığı etkinliklerle tüm Müslümanların buluşma noktası oluyor. Eyüpsultan Belediyesi, oruçlarını Eyüsultan’da açmak için Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerini en güzel şekilde ağırlamak için Reşadiye İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde kurulan dev iftar sofrasında her gün bin kişilik iftar yemeği veriyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ev sahipliğinde düzenlenen iftar sofrasında binlerce vatandaş komşuluk, kardeşlik duyguları içerisinde oturulan gönül sofrasında hep birlikte iftar yapmanın mutluluğu yaşıyor. Ramazan’ın 1.günü Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan ayının güzelliklerini Eyüpsultan’da yaşamak isteyen, oruçlarını Eyüpsultan’ın manevi atmosferinde açmak için isteyen vatandaşlarla orucunu açıp, onlarla bol bol sohbet edip, İstanbul’un hatta Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen misafirlerini ağırladı.