Binlerce Sincanlı genç vatandaş yardım seferberliğine katıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından harekete geçen Sincanlılar yardım seferberliğine yoğun ilgi gösterdi.

Sincan sakinleri sabahın erken saatlerinden itibaren yardım malzemelerini Sincan Belediyesi tarafından kurulan Yardım Toplama Merkezi teslim noktasına bırakmaya başladı. Sincan Çok Amaçlı Kültür Merkezi ve Fuar Alanı ’nda oluşturulan Yardım Toplama Merkezi’ne binlerce Sincanlı tarafından içerisinde gıda, kıyafet ve ihtiyaç olabilecek her ürünün olduğu yüzlerce koli yardım tırlarına yüklendi. Sincanlılar tarafından yüklenen 60’dan fazla tır deprem bölgesine gitmek üzere yola çıkmaya başladı.

Binlerce Sincanlı vatandaşın destekleriyle oluşturulan yardım kolileri yine gönüllü vatandaşlar ve belediye personelleri tarafından çeşidine göre ayrı ayrı tasnif edilip tekrar paketlenerek yardım tırlarına taşındı.