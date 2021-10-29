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Binlerce kişi fener alayında Cumhuriyet için yürüdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Kentin en işlek caddelerinde düzenlenen alayda, binlerce kişi meşalelerle yürüdü.

Genel 29.10.2021, 21:52
Binlerce kişi fener alayında Cumhuriyet için yürüdü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Kentin en işlek caddelerinde düzenlenen alayda, binlerce kişi meşalelerle yürüdü.

Kocaeli Valiliği tarafından, Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Yürüyüşe kent protokolünün yanı sıra, binlerce vatandaş katıldı. Alaya, bisikletli ve motosikletli gruplar da eşlik etti. Yürüyüşe çıkılmadan önce binlerce meşale yakıldı. Anıtpark’tan yürümeye başlayan çocuklar, öğrenciler ve binlerce vatandaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir sevinç ve heyecanla kutladı. Bando eşliğinde Anıtpark’tan yola çıkan vatandaşlar, Kozluk’a kadar yürüdü.

"Siz bizi kuşatamazsınız, siz bizi yenemezsiniz"

Kozluk’a gelinmesinin ardından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli bugün bir kez daha bağımsızlığına, bayrağına, şerefine ve namusuna sahip çıkacağını gösterdi. Bizim yolumuz hak yolu. 1071’i, 1453’ü, 1915’i hazmedemediniz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bilim ve teknolojiyle buluşmasını hazmedemediniz. Ama bu millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü çıkardı ve yine çıkaracak. Ama siz bizi yenemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanımızı dindiremeyeceksiniz. Biz tek yüreğiz, tek milletiz. Biliyoruz ki biz geliyoruz, geldiğimizde de daha güçlü geleceğiz. İslam coğrafyasını tarumar edemeyeceksiniz. Bir kez daha Cumhuriyet Bayramı’nızı kutluyorum ve hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un konuşmasının ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu ve fener alayı etkinliğinin sonuna gelindi.

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