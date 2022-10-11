Binlerce kilometre yol yapıp, çevreyi kirletmiyorlar

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli ulaşımını rahatlatacak 30 yeni çevreci otobüs, bugün yollara koyuldu. Binlerce kilometre yol gidecek olan otobüsler, çevreyi ise kirletmeyecek. Otobüslerin hizmete alınması töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, “ Kuruçeşme tramvay etabında çelik ile ilgili siparişleri verdik. 2023’ün ilk aylarında hizmete geçecek. Şehir hastanesi tramvay etabının ihalesi iki hafta için yenilecek” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park A.Ş. 30 yeni çevreci belediye otobüsünü hizmete aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin filosu daha da gençleşirken, otobüsler çevreci özellikleri ile biliniyor.

Otobüslerin hizmete alımı törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Ulaşım Park A.Ş. personeli ve belediye çalışanları katıldı.

“Kuruçeşme tramvay hattında sona gelindi”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, ulaşımla ilgili yatırımlar yapmaya devam ettiklerini ifade eden Balamir Gündoğdu, “Birçoğunu gerçekleştirdik. Devam eden projelerimiz de var. Gebze metrosuyla başladı her şey. Yapımı yüzde 65’lerde. Tünellerin açılma işlemleri bir bir tamamlanıyor. İnşallah en kısa sürede rayların döşenmesine geçilecek. Plaj yolu tramvay hattını tamamladık. Kuruçeşme etabı devam ediyor. Çelik ile ilgili siparişlerini verdik. 2023’ün ilk aylarında hizmete geçecek. Şehir hastanemizin tramvay hattında bu hafta veya önümüzdeki hafta ihalesi yenilecek” diye konuştu.

Derince liman kavşağında inşaat başlıyor

Projelerin süreçlerini de anlatan Balamir Gündoğdu, “Yuvacık sapağı ile ilgili proje karayolları tarafından onaylandı, Derince liman bağlantı yollarının kamulaştırma işlemleri tamamlandı, ihalesi yapıldı. En kısa sürede başlayacak. İki hafta önce, ulaşım ana planı ile ilgili bir program yaptık. Sürdürülebilir ulaşım ana planıyla ilgili program gerçekleştirdik. Yurt dışı fonlardan faydalandık. 1.7 milyon Euro gibi bir rakamla, ilgili firma, sürdürülebilir kentsel ulaşım planı ile ilgili çalışmalarına devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Kırsalda ulaşımın gitmediği köy kalmadı”

Kırsal alanda, geçmişte bazı sıkıntıların yaşandığını ifade eden Gündoğdu, “Köylerimizde oturan insanlarımız ulaşım konusunda sıkıntılar yaşıyordu. Kırsal alanlar için hizmet alımı ihalesi yaptık. Belediye otobüsümüzün ulaşmadığı hiçbir köy kalmadı. Kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızdan çok büyük memnuniyet var. Ayrıca havaalanına giden otobüsleri aldık. 210 otobüsün 60 tanesi kaldı. 60 tanesini de 2023’ün ilk aylarında teslim almayı amaçlıyoruz. Tamamını teslim aldığımızda ulaşım parkın 550 tane otobüsü olacak. Bu 550 otobüs, alçak tabanlı, engelli erişimine uygun ve çevreci otobüslerdir. Filomuzun yaş ortalaması, yeni otobüsleri devir aldıkça aşağıya doğru inecektir. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en genç ve çevreci otobüs filosuna kavuşmuş olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından otobüsler konvoy halinde şehir turu attı.