Binlerce Başkentlinin tercihi Yakacık Mesire Alanı

Kurban Bayramı süresince piknik yapmak ve mangal yakmak isteyen Başkentli piknikçilerin tercih ettiği adres Yenimahalle Belediyesi Yakacık Mesire Alanı oldu. Bayram tatilini fırsat bilen binlerce vatandaş, tatil süresi boyunca temiz havanın keyfini çıkarmak ve aileleri ile birlikte huzurlu bir bayram geçirmek için Yakacık Mesire Alanına akın etti.

Keyifli bir gün için her ayrıntı düşünüldü

146 bin metrekare alana sahip, Başkentlilerin huzuru ve mutluluğu için her ayrıntının düşünüldüğü 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanında, minik sakinler de unutulmadı. 4 adet çocuk oyun alanı, 3 plaj voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası ve basketbol sahasını içerisinde barındıran alanda binlerce vatandaş keyif dolu bir bayram geçirdi.

Ayrıca Yakacık Mesire alanında vatandaşların bol oksijen alması için bin 500 ağaç, 4 bin fidan ve 5 binin üzerinde çalı bitkisi bulunuyor. 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanına sahip mesire alanında, çocuk, genç, yaşlı her yaş grubunun keyifli vakit geçirebilmesi için her ayrıntı düşünüldü.

“Başkentliler, Ankara’nın yeşil cenneti Yakacık Mesire Alanına geliyor”

Yakacık mesire alanının bütün olanaklarıyla başkent sakinlerine tüm yıl hizmet ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yakacık yalnız bayramlar da değil, tüm yıl Ankaralıların tercih ettiği, aileleri ile birlikte keyifle vakit geçirdiği bir merkez konumundadır. Piknik yapmak ve mangal yakmak isteyen kent sakinleri, Ankara’nın yeşil cenneti olan Yakacık mesire alanına geliyor. Başkentliler güven ve huzur dolu bir ortamda bir araya geliyor, vatandaş mutlu bir bayram geçiriyor. Yenimahalle Belediyesi olarak vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği mesire alanını Ankara’ya kazandırdığımız için kıvanç duyuyorum” ifadelerini kullandı.