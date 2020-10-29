Binlerce araçtan “Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu
KARS’IN SARIKAMIŞ İLÇESİNDE CUMHURİYET BAYRAMI DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlamalar Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal’ın Hükümet Konağında tebrikleri kabulü ile başladı. Törende Kaymakam Recep Koşal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Koşal, “Milletimizin ve vatanımızın varlığını ve geleceğini korumak amacıyla kök saldığımız toprakları terk etmeyerek 7’sinden 70’ine bir olup verdiğimiz istiklal mücadelesinde dört bir tarafı şehit kanıyla suladığımız bu kutsal toprakları vatan kıldık. Bugün kutladığımız bayramları nasıl elde ettiğimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Sarıkamış’ı, Çanakkale’yi, Sakarya’yı ve bugün 15 Temmuz, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı, Libya’yı, Azerbaycan’ı, Karadeniz ve Akdeniz’de verdiğimiz mücadeleyi unutturmayacağız. Bu duygu ve düşünce ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.
“Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu Sarıkamış Caddesi’nde
Korona virüs salgını kapsamında gerçekleştirilemeyecek yürüyüş yerine binlerce aracın katıldığı konvoy güne damgasını vurdu.
Yapılan konvoydan sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliği ziyaret edilerek dualar okundu.
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği “Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Araçlarda Türk Bayrağı ve siren sesleri ile “Yaşasın Cumhuriyet” sloganları atıldı.
“Yaşasın Cumhuriyet” konvoyu havadan da görüntülendi.
|İmsak
|05:59
|Güneş
|07:25
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:11
|Yatsı
|19:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3