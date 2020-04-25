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Bingöl’de şehit annesine "Vefalı" hizmet

BİNGÖL’ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE YAŞ KISITLAMASINA TAKILDIĞI İÇİN OĞLUNUN KABRİ BAŞINA GİDEMEYEN ŞAHİT ANNESİNİN TALEBİNİ VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU YERİNE GETİRDİ. ANNEYİ OĞLUNUN KABRİ BAŞINA GÖTÜREN EKİPLER, KABRE BAKIM VE ÇİÇEK EKİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Bingöl’de şehit annesine "Vefalı" hizmet

BİNGÖL’ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE YAŞ KISITLAMASINA TAKILDIĞI İÇİN OĞLUNUN KABRİ BAŞINA GİDEMEYEN ŞAHİT ANNESİNİN TALEBİNİ VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU YERİNE GETİRDİ. ANNEYİ OĞLUNUN KABRİ BAŞINA GÖTÜREN EKİPLER, KABRE BAKIM VE ÇİÇEK EKİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:49
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Bingöl’de şehit annesine "Vefalı" hizmet

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaş kısıtlamasına takıldığı için oğlunun kabri başına gidemeyen şahit annesinin talebini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi. Anneyi oğlunun kabri başına götüren ekipler, kabre bakım ve çiçek ekimi gerçekleştirdi.

Karlıova ilçesi Cehennem Ormanları bölgesinde 2016 yılında ölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucularından Tarık Aydemir’in (40), 65 yaşındaki annesi Makbule Aydemir yaş kısıtlamasına takıldığı için evden çıkamadı. Bunun üzerine anne Aydemir, oğlunun kabrini ziyaret etmek için İlçe Kaymakamlığına durumu iletti. Talep üzerine Kaymakamlık koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, anne Aydemir’i evinden alarak oğlunun kabrine götürdü. Burada şehit annesi duasını ederken, ekip ise kabrin bakımını yaptı, çiçek ekimi gerçekleştirdi.

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