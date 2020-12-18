Bingöl’de pandemiyle birlikte balık tüketimi arttı, kısıtlama öncesi yoğunluk yaşandı

Bingöl’de geçen yıla oranla korona virüs (Covid-19) nedeniyle balık tüketiminde yüzde 70 artış yaşanırken, hafta sonu kısıtlaması öncesinde balıkçılarda yoğunluk oluştu.

Bingöl’de Covid-19 pandemisi nedeniyle su ürünlerine talep arttı. Kilogram fiyatının tatlı su balıklarında 7 liradan, deniz balıklarında ise 20 liradan başladığı kentte en çok talebi ise hamsinin gördüğü belirtildi. 3 hafta önce başlatılan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı balıkçı tezgahlarında cuma günleri ayrı bir yoğunluk yaşanmaya başladı. Bugün de kısıtlama öncesi artan talep karşısında balıkçılar yoğun mesai yaptı.

Balıkçılık yapan Ahmet Bürkek, "Yılladır bu işi yapıyoruz ama bu sene Covid-19 salgınından dolayı da işlerimizde geçen yıla göre yüzde 70’lik bir artış var. Profesörler, uzmanların balığı tavsiye etmesi ve balığın da vitaminli olması talebi arttırdı. Özellikle hafta sonları başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarından sonra insanlarımız alışverişlerini cuma günleri yaptığı için aşırı bir yoğunluğumuz var. Cuma günleri 3-4 günde yapacağımız işi yapıyoruz, halkımız da rağbet gösteriyor” dedi.

Ülkenin dört bir yanından balık getirdiklerini aktaran Bürkek, “Karadeniz’den, Akdeniz’den, İstanbul’dan ve İzmir’den çeşitlerimiz geliyor. Ülkemizin dört tarafından balık getiriyoruz. Bunun dışında tatlı su balıklarımızı getiriyoruz. Tunceli’den, Bingöl’ümüzün balıklarını tezgahlarımıza getiriyoruz. Tatlı su balıklarına da rağbet var. Hem kolay erişilebiliyor hem de deniz balığına göre fiyatları da uygun” diye konuştu.

Balık almaya gelenlerden Duygu Doğdu, “İzmirliyim, balığı çok seviyoruz. Burada görev yapıyorum. İzmirli olarak haftada iki kez balık tüketmeye çalışıyorum. Bingöl’de önceden balık bulamıyorduk ama şu an bulduğumuz için çok şanslıyız. Uzmanlar da balığın faydalarını aktardığı için daha sağlıklı olduğu için tüketmeyi tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.