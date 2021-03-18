Bingöl’de idlib şehitlerinin ailelerine "Devlet Övünç Madalyası"

Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen Bingöllü 2 askeri personelin ailesine ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratları’ düzenlenen törenle verildi.

Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selman Cankara ve Piyade Astsubay Çavuş Muharrem Öğütçü’nün ailesine ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratları’ verilmesi için tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen törene Vali Kadir Ekinci,49’uncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ercan Aygündüz, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Ali Canbolat, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları katıldı. Törende şehit Selman Cankara’nın eşi Semra Cankara ile Şehit Muharrem Öğütçü’nün babası Ramazan Öğütçü’ye Vali Kadir Ekinci tarafından ‘Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

Bu milletin hiçbir zaman aziz vatanı düşmana bırakmayacağını belirten Vali Kadir Ekinci, “Sadece 15 Temmuz’da değil bu milletin her dönemde başından geçen badireler hepimizin malumudur. Dolayısıyla bugüne kadar bu aziz millet bu şanlı vatanı bu cennet vatanı asla ve asla düşmana terk etmeyeceğini her defasında göstermiştir. İnşallah bundan sonra da gençlerimiz bu ruhu taşıdığı müddetçe bu vatana hiçbir zaman düşman çizmesinin giremeyeceğini tüm dünya milletleri öğrenmiştir. Ben bu ruhun kıyamete kadar bu milletin üzerinde tecelli edeceğini düşünüyorum" dedi.