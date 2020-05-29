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Bingöl’de cuma namazı cami bahçelerinde ve terminal alanında kılındı

BİNGÖL’ÜN GENÇ İLÇESİNDE CUMA NAMAZI SOSYAL MESAFE TEDBİRLERİNİN ALINDIĞI STADYUMDA, KENT MERKEZİNDE TERMİNAL ALANINDA KILINDI.

Bingöl’de cuma namazı cami bahçelerinde ve terminal alanında kılındı

BİNGÖL’ÜN GENÇ İLÇESİNDE CUMA NAMAZI SOSYAL MESAFE TEDBİRLERİNİN ALINDIĞI STADYUMDA, KENT MERKEZİNDE TERMİNAL ALANINDA KILINDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:47
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Bingöl’de cuma namazı cami bahçelerinde ve terminal alanında kılındı

Bingöl’de cuma namazı camilerin bahçelerinde ve eski terminal alanında kılınırken, Genç ilçesinde de sosyal mesafe tedbirlerinin alındığı stadyumda kılındı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de bugün cuma namazıyla birlikte birçok cami ve ibadethane cemaate açıldı. Kent merkezindeki birçok camide cuma namazı kılınırken, Genç ilçesinde ise futbol karşılaşmalarının oynandığı ilçe stadyumu hazır hale getirildi. Erken saatlerde stadyuma gelen vatandaşlara önce maske dağıtılıp, gül suyu ikram edildi, ardından da ateşleri ölçülüp içeri alındı. Sosyal mesafe düzenlemesinin yapıldığı stadyumda binlerce kişi cuma namazını kılarak dua etti. Uzun bir aradan sonra cuma namazını kıldıklarını belirten vatandaşlar, salgından biran önce kurtulmak için dua ettiklerini aktardı.

Kent merkezinde de terminal alanında kılındı

Kent merkezinde de hem camilerin bahçelerinde hem de eski terminal alanında cuma namazı kılındı. Eski terminal alanına gelen çok sayıda vatandaş, sosyal mesafeye dikkat ederek ve maske takarak namazını kıldı.

Hüznü ve sevinci bir arada yaşadıklarını aktaran vatandaşlardan Orhan Açıkbaş, “3 aylık pandemi sürecinden sonra cuma namazımı eda ettik. Rabbim kabul etsin. Hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz. Ramazan ayında teravihlerimizden olduk, bayram namazından olduk. Bugün birçok alanda cuma namazı eda edildi. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim biran önce bu musibeti bütün insanlığın üzerinden kaldırsın. Duamız hep bu yöndedir” dedi.

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