Bingöl’de 19 sivil şehit dualarla anıldı
BİNGÖL’ÜN SOLHAN İLÇESİ HAZARŞAH KÖYÜ AKSAKAL MEZRASI'NDA 1992'DE PKK'LI TERÖRİSTLERİN ŞEHİT ETTİĞİ 19 VATANDAŞ ,HAZARŞAH ŞEHİTLER ANITINDA ANILDI.
Bingöl’de 18 yıl önce bugün bir mezrada teröristler tarafından şehit edilen 19 sivil dualarla anıldı.
Solhan İlçesi Hazarşah Köyü Aksakal Mezrası’nda 20 Ekim 1992 yılında bölücü terör örgütü PKK’lı militanların şehit ettiği 19 sivil için Hazarşah Şehitler anıtında anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim okundu ardından İlçe Müftüsü Muharrem Dutar dua etti. Duanın ardından Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ve katılımcılar şehitler anıtına karanfil bıraktı.
Programa ilçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurum, siyasi ve STK kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katılım sağladı.
Olayın geçmişi
Terör gütütü PKK’lı teröristler 20 Ekim 1992 yılında Hazarşah Köyü’ne bağlı Aksakal Mezrasında Çeşme Mevkiinde köy otobüsünü durdurmuş ve otobüsten indirdikleri köylüleri kurşuna dizmişti. Olayda 19 sivil şehit olmuş, 7 kişi ise yaralanmıştdı.
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:24
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Tuzlaspor
|5
|11
|3. Altay
|5
|10
|4. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|5. Adanaspor
|5
|9
|6. Altınordu
|5
|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|5
|8
|10. Bursaspor
|5
|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
|12. Akhisar Bld.Spor
|5
|5
|13. Bandırmaspor
|5
|5
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Menemen Belediyespor
|5
|2
|18. Boluspor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3