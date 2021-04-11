banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Alman sanayicilerin korkusu: 'Kapanırsak çökeriz'
Alman sanayicilerin korkusu: 'Kapanırsak çökeriz'
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?
Eğitimde yeni dönem...
Eğitimde yeni dönem...
Cihangir sapığı yakalansın!
Cihangir sapığı yakalansın!

Bingöl kısıtlamada sessizliğe büründü

Covid-19 renk haritasında turuncu kategoride yer alan Bingöl’de pazar günü işlek cadde, sokaklar ve parklar sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Genel 11.04.2021, 13:05
1
Bingöl kısıtlamada sessizliğe büründü

Covid-19 renk haritasında turuncu kategoride yer alan Bingöl’de pazar günü işlek cadde, sokaklar ve parklar sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Ülke genelinde birçok ilde olduğu gibi Bingöl de artan vakalar nedeniyle Sağlık Bakanlığının açıkladığı Covid-19 renk haritasında 1 ay içinde mavi kategoriden turuncu kategoriye geçti. Şehir genelinde pazar günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Şehrin en işlek cadde, sokak ve parkları sessizliğe büründü. Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirli bölgelere kontrol noktaları kurup, kontroller yaptı. Şehrin hafta sonları en yoğun olan parklarından KentPark da kısıtlama ile birlikte sessiz kaldı. Boş kalan park drone ile havadan görüntülendi.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
13°
açık