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Binanın çöküş anı cep telefonu kamerasında
İZMİR'DE MEYDANA GELEN 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDA AĞIR HASAR GÖREN BİR BİNA KONTROLLÜ YIKIM SIRASINDA ÇÖKTÜ.
Genel 10.11.2020, 18:36
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İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören bir bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. Binanın çöküş anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor. Bayraklı ilçesinde bulunan bir bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. Binanın çöküş anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.