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Binali Yıldırım Ümraniye’de gençlerle bir araya geldi

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen “Gençlik Buluşması” programı, Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan Yıldırım, “Cumhurbaşkanı ile yol arkadaşlığımız siyaset ile sınırlı değil, siyasetten öncede vardı. Siyasetten sonrada var olacak“ dedi.

Genel 25.04.2022, 11:04
Binali Yıldırım Ümraniye’de gençlerle bir araya geldi

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen “Gençlik Buluşması” programı, Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan Yıldırım, “Cumhurbaşkanı ile yol arkadaşlığımız siyaset ile sınırlı değil, siyasetten öncede vardı. Siyasetten sonrada var olacak“ dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniyeli gençlere yönelik başlattığı “Gençlik Buluşmaları” çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ümraniyeli gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için birçok çalışma yapan Ümraniye Belediyesi’nin “Gençlik Buluşmaları“ çalışmasına Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal ile birlikte katıldı. Meydan AVM’de yer alan Just Academy adlı mekânda gerçekleşen programda Binali Yıldırım gençlerle sohbet etti. Türkiye’nin geçirdiği evreleri değişim ve dönüşümleri anlatan Yıldırım, siyasetten günlük yaşantısına kadar birçok noktada gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı. ’Gençlik Buluşması’nda Binali Yıldırım, gençlerle samimi sohbet ederek türküler söyledi o anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Bizim tecrübemiz gençlerin enerjisi ile birleşince ortaya Türkiye’nin güvencesi çıkıyor

Programda konuşan Binali Yıldırım “ İsmet Yıldırım başkanımızla tanışıklığımız çok eskilere dayanıyor. Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı zamanından beri farklı görevlerde hep birlikte çalıştık. Ben İstanbul’a 1967 yılında Erzincan’dan İstanbul’a 3 günde geldim. Köprüler o zamanlar yok. Üsküdar Harem’e gelip oradan Avrupa yakasına geçebiliyorduk. O günlerde Türkiye böyleydi yetersizdi. Günümüzde mukayese bile edilemez. İstanbul doğu ile batının hem çatıştığı hem de buluştuğu bir yerdir. İstanbul sadece 2 kıtayı birbirine bağlamakla kalmıyor, çok farklı meziyetleri olan bir şehir. Türkiye’nin ticaretinin yüzde 40’ı milli gelirin yüzde 45’ ini karşılayan bir şehir. Türkiye’de üreten şehir maalesef 15 civarında geriye kalan şehirlere bu şehirler destek oluyor. Her insan kendi çağında yaşar. Biz o çağları yaşadık şimdi gençler bu çağda yaşıyor. Ne farkımız var, bizim gençlerden ne farkımız var, o günün imkanları farklıydı bugünün imkanları farklı ama içinde yaşadığımız dünya aynı dünya farklı olan tecrübe farkımız var. Enerji farkımız var. Bizim tecrübemiz gençlerin enerjisi ile birleşince ortaya Türkiye’nin güvencesi çıkıyor" dedi.

Cumhurbaşkanımız ile yol arkadaşlığım siyaset ile sınırlı değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok uzun zamandan beri birbirlerini tanıdıklarını anlatan Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul’un Kasımpaşa semtinde oturduğu yıllarda tanıştığını anlatan Yıldırım Cumhurbaşkanı’nın futbol oynadığı yıllarda arkadaşlıklarının olduğunu ve Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu yıllarda kendisine İDO şehir hatlarında genel müdür olarak atamasından sonra bu günlere kadar geldik. Mezara kadar arkadaşlığımız devam edecek. Biz ilk ’Şehir Hastaneleri’ yapmaya başladığımızda bizi çok ağır eleştirenler vardı. Tüm dünyada 2 yıldır var olan pandemi birçok ülke sınıfta kaldı. Bu pandemi döneminde biz şehir hastanelerini yaparken bizi eleştirenler ne kadar haklı olduğumuzu anladılar ve yaptıkları eleştirileri bıraktılar. Türkiye’de şehir hastaneleri zorlu günlerde çok fayda gösterdi." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Ben Başbakanlık dönemimde başımıza gelenler pişmiş tavuğun başına gelmez. Yurt dışında operasyonlar terör örgütlerine yönelik Fırat kalkanı, Zeytindalı operasyonları ile 15 Temmuz darbe girişimi ve 100 yıldır devam eden yönetim şeklinin değişmesi benim başbakanlık dönemimde oldu. O dönemde insanlar bana diyordu ki kendi koltuğunu bırakmak için kendini parçalıyor. Ben o insanlara o dönem dedim ki Türkiye’nin geleceği için bir Ali değil bin Binali feda olsun" diye konuştu.

Binali Yıldırım’dan sonra konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Türkiye’nin yaşadığı değişim ve dönüşümlerden bahsederek gençlere sunulan imkanların artarak devam edeceğine gençlerin Türkiye’nin aydınlık yüzü olduğuna dikkat çekerek eskiden olan imkânsız ve yetersizlikleri ortadan kaldırdıklarını gelişen ve değişen teknolojiler ile gençlere daha fazla imkan sağlandığının altını çizdi. Ülkemizde gençler için atılan adımları Ümraniye’de gençler için ellerinden gelen her şeyi en iyisi yapmak istiyor"

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