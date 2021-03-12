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Binali Yıldırım İstiklal Marşı’nın 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Töreni’ne katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstiklal Marşı’nın Türk milleti için önemine dikkat çekerek, “Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi anlamak ve gelecek nesillere tanıtmak hepimizin boynunun borcu" dedi.

Genel 12.03.2021, 21:03
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Binali Yıldırım İstiklal Marşı’nın 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Töreni’ne katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstiklal Marşı’nın Türk milleti için önemine dikkat çekerek, “Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi anlamak ve gelecek nesillere tanıtmak hepimizin boynunun borcu" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Burdur’da 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma törenine katıldı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl Yerleşkesi’nde düzenlenen törende konuşan Binali Yıldırım savaşların elbette sahada kazanılabileceğini ancak milletin savaşa inanarak tereddütsüz cepheye koşması için bu yüksek ideallere inanacak vatan evlatlarının da bir o kadar önemli olduğunu hatırlattı. Akif’in memleketin dörtte üçü işgal altındayken yazdığı İstiklal Marşıyla istiklal azmini istiklal kararlılığını çok daha pekiştirdiğini ifade eden Yıldırım, “Azerbaycan’ın büyük şairi Bahtiyar Vahapzade şöyle diyor; ‘Yüzden fazla ülkenin milli marşını inceledim. Ancak İstiklal Marşı’mızın üstünde bir marş göremedim.’ O yüzden unutmayalım ki tüm dünya devletleri içinde yalnızca Türkiye, milli marşına İstiklal yani bağımsızlık denilen ülkeyiz” dedi.

Konuşmasında İstiklal Marşı’nın yazıldığı dönemden de bahseden Yıldırım, “Mehmet Akif bu marşı yazmaya karar verdiğinde 48 saat gözüne uyku girmemiştir. Ve hangi halde olursa olsun hep İstiklal Marşı’nı düşünmüş. Töremize 40 sayısının önemi büyüktür. İşte onun için Akif bu marşı yazarken 41 beyit olarak yazmıştır. Mehmet Akif mütevazi bir yaşama sahiptir. Şiirlerini topladığı Safahat adlı kitabında İstiklal Marşı’na yer vermemiştir. Kendisine sorulduğunda ‘Onu milletimize hediye ettim. Zaten o milletin eseridir.’ diye cevap vermiştir. Aradan geçen yüzyılda marşımızın yazıldığı ilk günkü coşkuyla gözlerimizden damla akarak, tek yürek, tek ses olarak okuyabiliyorsak o hala canlıdır, bizimle beraberdir demektir” diye konuştu.

“Bu millet de var olduğu müddetçe daima yenilmeye mahkûmdurlar”

"Bu topraklar bizim kaderimizdir topraklar üzerinde 100 yıl önce de emperyalist güçler plan yaptılar, proje yaptılar" diyen Binali Yıldırım, cihan devleti Osmanlı’yı tarih sahnesinden silmek için Cihan Harbi’ne soktuklarının söyledi. Osmanlı’nın parçalanarak artık bağımsız bir Türk devleti olmayacağı planlarının ve hesaplarının tutmadığını ifade eden Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"Küllerinden yeniden doğan bu millet yedi düvele karşı amansız mücadelesini Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun arkadaşları ile sürdürmüş, aziz milletimiz ile omuz omuza verdiği mücadele ile yeniden Türkiye Cumhuriyeti’ni bağımsız bir devlet olarak tüm dünyaya ilan etmiştir. O günlerde Müslüman halktan hiçbirinin bağımsız Devleti yoktu. Tek bağımsız devlet Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Yıllar sonra geçmişte bizi işgal etmeye kalkanlar olsun, ister bölücü PKK terör örgütü olsun, isterse 15 Temmuz gecesi demokrasimize, Cumhurbaşkanı’mıza meclisin bağrından çıkan hükümete, onun Başbakanı’na, Milletvekillerine kasteden alçak terör örgütü FETÖ örgütü olsun, vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi bu millet de var olduğu müddetçe daima yenilmeye mahkumdurlar.”
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