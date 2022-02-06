Binali Yıldırım: “Cumhurbaşkanımızın ve eşinin sağlık durumları gayet iyi”

Sultangazi’de Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla açıldı. Programda konuşan Yıldırım, “Cumhurbaşkanımızla görüştüm, birkaç gün daha konuttan ayrılmadan memleket işlerini takip etmeye devam edecek” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sultangazi Belediyesi’nin Eski Habipler Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs salgınına yakalanmasıyla ilgili konuşan Binali Yıldırım, “Korona olanları görünce diyorum ki her canlı bunu bir gün tadacak ama Cumhurbaşkanımızla görüştüm. Hem kendisi hem Emine Hanımefendi’nin sağlıkları gayet iyi. Sizlere de selamı var. Hayat devam ediyor. Birkaç gün daha konuttan ayrılmadan memleket işlerini, milletin işlerini takip etmeye devam edecek” açıklamasında bulundu.

“Biz yapmasaydık İstanbullu kış kıyamet gününde ne yapardı”

İstanbul için sayısız eser yaptıklarını belirten Başkanvekili Yıldırım, “Rabbime şükrediyorum. İyi ki Yeditepeli güzel şehre, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Marmaray’ı kazandırmışız, iyi ki Avrasya’yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, dünyanın en büyük havalimanını, hızlı treni, 220 kilometre metroyu, metrobüsleri kazandırmışız. Eğer bunlar olmasaydı bu kış kıyamet gününde İstanbullunun hali ne olacaktı? Rabbime şükür ediyorum işte bu eserler sayesinde İstanbullu biraz olsun sıkıntılarını hafifletmiş oldu. Değerli kardeşlerim hiç merak etmeyin önümüzde bu sıkıntılar da geride kalacak, güzel günleri hep beraber yaşayacağız” şeklinde konuştu.

“Özdemir Bayraktar, milli ve yerli savunma sanayi ürünlerimizin geliştiricisi”

Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’yle ilgili düşüncelerini ifade eden Binali Yıldırım, “Çok fonksiyonlu bir yer. Herkesin aradığını bulacağı bir yer. Hat sanat çalışmaları, gençler için robot atölyeleri, sanat atölyeleri, e-spor oynayabilecekleri yerler, sinemalar, spor salonları, yüzme havuzları, çok amaçlı salonlarıyla Sultangazi’de yaşayanlara nefes aldıracak çok güzel bir tesis olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tesisi daha da güzel yapan verilen isim. Özdemir Bayraktar bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda vefat eden, Türkiye’de İHA ve SİHA gibi milli ve yerli savunma sanayi ürünlerimizin mucidi, geliştireni. Hem kendi savunma kapasitemizi arttırmaya hem de dost ve komşulara bu konuda destek verdiğimiz önemli bir ürünün mucidi, geliştiricisi. Onun adı da vefatından sonra bu tesiste yaşayacak. Başkanımıza gösterdiği bu kadirşinaslıktan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nin açılış törenine Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun, Özdemir Bayraktar’ın kardeşi Salih Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda vatandaş katıldı.