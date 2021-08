Binali Yıldırım: “Bu yaralar sarılacak, yeni güzel günlere birlikte erişeceğiz”

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel afetinin yaşandığı alanda incelemelerde bulundu. Yıldırım, “Bu yaralar sarılacak, yeni güzel günlere birlikte erişeceğiz. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi daim edelim, provokasyonlara gelmeyelim.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Afetin yaşandığı alanları gezerek yetkililerden bilgi alan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, en ağır ve en fazla etkinin yaşandığı Bozkurt’ta bulunduklarını belirterek, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beylerle birlikte ilçeyi gezdik. İlk afet anından beri burada bölgede bulunuyorlar. Buradaki çalışmaları koordine ediyorlar. Bana burada aktarılan bilgiye göre burası biraz temizlenmiş hali, hakikaten insanın hafızası almayacak fevkalade büyük bir afet ile karşı karşıyayız. Acımız büyük, kayıplarımız var. Hala da kayıplarımız aranmaya devam ediyor. Bu vesile ile hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum” dedi.

"Sorumluluk hem vatandaşa hem de devlete düşüyor"

Şu anda Türkiye’nin bir yangın yangınlarla bir yandan da sel afetleriyle mücadele ettiğine dikkat çeken Yıldırım, “Esasen son 3 haftadır ülkemiz bir yandan yangın, bir yandan sel afetleri olmak üzere büyük bir felaketlerle mücadele halinde. Hamdolsun burayı görünce, yetkililerden bilgi alınca devletimizin büyüklüğünü, devletimizin vatandaşına, ülkesine ne kadar değer verdiğini ve yanında olduğuna şahit olduk. Burada Anadolu’nun her tarafından kurumlarımız var, belediyelerimiz var, çalışma grupları var, yardım dernekleri var, bir yandan da ayrı kuruluşlarımız bulunuyor. Diğer yandan sivil toplum kuruluşlarımız ve vakıflarımız var. İnsanlarımıza bu zor zamanlarında yardım ediyorlar. Vatandaşlarımızın barınma problemleri ivedilikle çözülmüş durumda. Günlük ihtiyaçları gideriliyor. Sıcak yemek dahi hepsi temin ediliyor. Devletimizin bütün imkanları, ne imkan var ise Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde buraya seferber edilmiş durumda. Şunu milletimiz bilmeliler ki maddi olarak binalar, dükkanlar, her şey yerine gelir. Daha güzel şekilde yapılır. Bunun örneklerini daha önce Elazığ’da, Malatya’da, Van’da gördük. Ama yerine getiremeyeceğim tek varlığımız can kayıpları. Dolayısıyla bu olaylar bir daha yaşanmaması için hepimize görevler düşüyor. Sadece devletin gayreti, devletin çalışması yetmiyor. Bu felaketler gerçek. Sorumluluk hem vatandaşa hem de devlete düşüyor. Son yıllarda küresel ısınma, iklim değişikliği artık bütün insanlığın gündeminde ön sıralara geldi. Demek ki bu ve buna benzer olayları daha ileride yaşama ihtimalimiz söz konusu. O yüzden yaşananlardan gerekli dersi çıkarmamız ve bir daha böyle üzücü ve telafisi imkansız olayları yaşamamız gerekiyor. Burada şu anda insanüstü bir çalışma yapılıyor. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımıza, AFAD’a ve Enerji Bakanlığımıza, Ulaştırma Bakanlığımıza, belediyelerimize, Kaymakamlıklarımıza ve bu olağanüstü çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bu yaralar sarılacak, yeni güzel günlere birlikte erişeceğiz”

“Bu yaralar sarılacak, yeni güzel günlere birlikte erişeceğiz” diyen Yıldırım, “Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi daim edelim, provokasyonlara gelmeyelim. Maalesef son zamanlarda acılarımızda bile ayrışmaya şahit oluyoruz. Acılarımızda bile bir art niyet, bir önyargı ile yaklaşım görüyoruz. Mesela bu sel baskınında baraj patladı ya da kapakları açıldı, bu sonuç ortaya çıktı, bunların gerçekle alakası yok. Buradaki bir regülatör. Regülatörde su, sadece bir tünelden geçirilip düşürülmesi şeklinde elektrik elde ediliyor. Bu bakımdan hiç gözünü kırpmadan yalan söyleyenler ve ülkemize ve insanımıza büyük haksızlık yapıyorlar. Hepimize bugün düşen hayır söylemektir, hayır işlemektir ve acıları paylaşarak hafifletmektir, bunun dışında yapılan her hareket maalesef insanımıza ne de ülkemize hizmet etmez. Bir kez daha başımız sağ olsun, geçmiş olsun diyorum” şeklinde konuştu.