Tedavisi ardından hastaneden taburcu edilen Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım "Birkaç takla attık. Ağır bir kaza geçirdik. Milletimizin duası, eşimizin dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu" dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan’da geçirdiği kaza sonrası tedavi olduğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde taburcu oldu. Yıldırım, hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan’da yaşadıkları trafik kazasını anlatan Yıldırım, "Birkaç takla attık. Ağır bir kaza geçirdik. Hamdolsun. Rabbimize şükrediyoruz. Kazanın boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç Rabbim korudu. Milletimizin duası, eşimizin dostumuzun duası bizim bu kazadan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahale gerektiren bir kesim ameliyat edildi 2 sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmış idi. Bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var. Kaburga kırıklarına yönelik herhangi bir işlem yapılamıyor. Bunlar da zaman içerisinde iyileşecek. Vücudun çeşitli yerlerinde ezikler var. Bunlar da zaman içerisinde toplanacak" ifadelerini kullandı.

Kaza sonrası ilk müdahalenin Azerbaycan’da yapıldığını belirten Yıldırım, "Kaza mahalinden sür’atle helikopterle hastaneye getirildik. O sürede Cumhurbaşkanımızın doktorları refakat etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Azerbaycan’da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçakla memleketimize geldik. Burada daha detaylı tedavilere devam ettik" şeklinde konuştu.

Kazanın ardından yaşanan tedavi sürecindeki yardımlarından dolayı teşekkürlerini sunan Yıldırım, "Kazanın ilk olduğu andan itibaren çok yakın ilgi ve desteğini gördüğüm dost kardeş Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür ediyorum. Kaza ile beraber her anımı, her tedavi safhasını büyük titizlikle takip eden, her gün birkaç sefer aramak suretiyle doktorlarımızdan rapor alan değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Çam Sakura yüz akımız olan şehir hastanelerinden biri. Burada kısa sürede toparlanmamıza katkı sağlayan başta sağlık bakanımız Fahrettin Koca, Başhekimimiz Nurettin Yiğit hocamıza teşekkür ediyorum. Bir dizi ameliyat var. Çok insanın emeği var. Kafamdaki cerrahi müdahale ver yırtığın düzeltimse için alanında oldukça uzman Ömer Özkan hocamıza ve Perçin hanıma şükranlarımı sunuyorum. Köprücük kemiğinin yerine yerleştirilmesinde Mehmet Demirhan hocamıza ve ekibine de teşekkür etmek isterim. Tedavimiz sırasında birçok kimsenin desteği var. Hemşireler sağlık görevlileri, doktorlar, bütün sağlık ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz. Özel teşekkürüm kazanın olduğu andan itibaren sür’atle Azerbaycan’a gelen, ailem, eşim Semiha hanıma, çocuklarıma, aileme de bu zor süreçte gösterdikleri destek ve dayanışmadan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Elhamdülillah iyiyiz. Bundan sonra tedavimiz evde devam edecek" diye konuştu.