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Binali Yıldırım: “550 milyar dolar ticaretin sadece 2,8’i kendi aralarında dönüyor”

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, “Bugün teşkilatımıza üye ülkelerin nüfusu 170 milyona ulaşıyor. 5 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada bu devletler yer alıyor. Bu devletlerin toplam bir yıllık gayri safi hâsılası 1 buçuk trilyon dolar. Yani dünyanın 12’nci büyük ekonomisini oluşturuyor. Ayrıca ticaret hacimleri de 550 milyar dolar seviyesinde. Ancak burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. 550 milyar dolar ticaretin sadece 2,8’i kendi aralarında dönüyor. Yani kendi aramızdaki ticaret, toplam ticaretimizin yüzde 3’ünü bile bulmuyor. Demek ki daha yapacak çok işimiz var” dedi.

Genel 13.05.2022, 13:09 13.05.2022, 13:19
Binali Yıldırım: “550 milyar dolar ticaretin sadece 2,8’i kendi aralarında dönüyor”

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, “Bugün teşkilatımıza üye ülkelerin nüfusu 170 milyona ulaşıyor. 5 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada bu devletler yer alıyor. Bu devletlerin toplam bir yıllık gayri safi hâsılası 1 buçuk trilyon dolar. Yani dünyanın 12’nci büyük ekonomisini oluşturuyor. Ayrıca ticaret hacimleri de 550 milyar dolar seviyesinde. Ancak burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. 550 milyar dolar ticaretin sadece 2,8’i kendi aralarında dönüyor. Yani kendi aramızdaki ticaret, toplam ticaretimizin yüzde 3’ünü bile bulmuyor. Demek ki daha yapacak çok işimiz var” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devletleri Ombudsmanlar ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Birliği Kuruluş Töreni’ne katıldı. Toplantıya Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, KKTC Yüksek Yönetim Denetçisi İlkan Varol, Kazakistan İnsan Hakları Komiseri Elvira Azimova, Kırgızistan Ombudsmanı Atyr Abdrakhmatova, Özbekistan Ombudsmanı Feruza Eshmatova katıldı.

Türk tarihi ve kültüründe ve genelinde aksallının önemli bir yeri olduğunu belirten Binali Yıldırım, “Aksakal, devlet ve resmi organizasyonlar dışında devletin, kamunun iş ve işlemlerinin kanunlara, hukuka, adalet duygusuyla eşit bir şekilde yapılıp, yapılmadığını, halkın memnuniyetini veya şikayetini derleyip, toparlayıp idarecilere aktardığı bir mekanizma. Bu esasında sadece ülke çapında değil; il, ilçe, köy, mahalle bazında yaygın bir yapı. İşlerin doğru gidip gitmediğini tespit eden ve bu anlamda yönetenlere raporlama yapan bir kuruluş. Aynı şekilde ombudsmanlar, aynı görevi ifa ediyorlar. Burada bu birliğin oluşturulması yeni bir aşamayı beraberinde getiriyor. O da Türk Devletleri Teşkilatı’na üye olan ülkelerin uygulamalarındaki benzerlik ve farklılıkların daha geniş bir şekilde ele alınabilecek, bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı ve teşkilat içerisinde, 170 milyonu bulan Türk dünyasının halkla daha mutlu olması, kanun önünde hukuk devleti ülkelerine göre haklarının takip edilmesi açısından ciddi bir iş birliği ve güç oluşturacaktır” diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın günden güne güçlenerek, yoluna devam ettiğinin altını çizen Yıldırım, “Türk Dünyası Teşkilatı’nın amacı herhangi bir ülkeye korku vermek değil. Amacı bölgesinde refahı arttırmak, ortak değerleri ortaya çıkarmak. Türk dünyasıyla iş ve fikir iş birliğimiz var. Amacımız bunları daha da geliştirmek. Kalkınma hamlelerinde refahın bütün ülkelere yayılmasında daha aktif ve kapsayıcı bir çalışma içerisine girmek. Dünyada birçok bölgesel ve küresel topluluklar var. Avrupa Birliği, Arap Birliği bunlardan başlıca örnekler. Dolayısıyla Türk Devletleri Teşkilatı da esas itibariyle Türk devletleri ve buralarda yaşayan milyonlarca soydaşımızı, ayrıca başka devletlerde yaşayan Türkleri de kapsayacak şekilde bir iş birliği ve güç birliği yapmak amacıyla kurulmuştur. Bugün teşkilatımıza üye ülkelerin nüfusu 170 milyona ulaşıyor. 5 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada bu devletler yer alıyor. Bu devletlerin toplam bir yıllık gayri safi hâsılası 1 buçuk trilyon dolar. Yani dünyanın 12’nci büyük ekonomisini oluşturuyor. Ayrıca ticaret hacimleri de 550 milyar dolar seviyesinde. Ancak burada dikkat çekmek istediğim bir konu var. 550 milyar dolar ticaretin sadece 2,8’i kendi aralarında dönüyor. Yani kendi aramızdaki ticaret, toplam ticaretimizin yüzde 3’ünü bile bulmuyor. Demek ki daha yapacak çok işimiz var. Öncelikle kendi üyelerimiz arasında ticaret ortaklığını en az ilk 5 arasına getirmek gibi hedefimiz olmalı. Refahı önce kendi içimizde yaymalı ve büyütmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç ve diğer ombudsmanlar da kısa birer konuşma yaparak, kurulan birliğin önemine vurgu yaptılar. Toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından program sona erdi.

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