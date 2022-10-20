“Binalar Konuşuyor Projesi” deprem riski açısından hayati önem taşıyor

Büyükçekmece Belediyesi’nce hayata geçirilen, “Binalar Konuşuyor Projesi” çerçevesinde Büyükçekmece ilçesi sınırları içinde bulunan tüm binalara montajlanan karekodlu tabelalar sayesinde binanın iskan ve imar durumu gibi teknik verilerin yanı sıra deprem risk durumu ile muhtemel afetlerde toplanma alanları da öğrenilebiliyor.

“Türkiye’de bir ilk ve öncü bir proje”

Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir yıllık bir çalışma sonrasında hayata geçirilen proje vatandaşlara her açıdan büyük kolaylık sağlıyor. Akıllı teknolojik tabletler ve telefon kameraları vasıtasıyla okutulan karekodlardan binanın risk durumu, toplanma alanları, iskân, imar durumu gibi teknik bilgilere, bina resimleri gibi birçok veriye anında ulaşılabiliyor. Türkiye’de bir ilk ve öncü bir proje olan “Binalar Konuşuyor Projesi” planlı kentleşme adına da önemli bir misyon üstleniyor. Özellikle beklenen Marmara Depremi’nden en fazla etkilenmesi öngörülen Büyükçekmece ilçesi açısından proje hayati bir önem taşıyor. İlçe genelindeki binaların deprem risk durumları, binalar üzerindeki karekodlu levhalar ile vatandaşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanıyor. Ayrıca satın alma ve kiralama süreçlerinde o binanın iskan, metrekare, ada/parsel, imar durumu vb. teknik bilgilerine erişilerek karar verme aşamalarında vatandaşa önemli bir kolaylık sağlıyor. Sürdürülebilir bir proje olması açısından da, Kent Bilgi Otomasyonu üzerinden gelen veriler ile sürekli veri akışı güncellenerek, vatandaşa anlık bilgi akışı sağlanmakta Kent Bilgi Otomasyonu’ndan anlık veri akışı sağlayan “Binalar Konuşuyor Projesi”, Türkiye genelinde ilk ve tek proje olarak öne çıkıyor.

İlçe halkı projeyi yararlı ve önemli buluyor

Büyükçekmece’de ilçe halkı projeyi yararlı ve önemli bir proje olarak nitelendirirken uygulama hakkında da şunları söyledi: “Oturmuş olduğum binanın geçmişini öğrenirken bununla beraber iskan bilgileri, depreme dayanıklı olup olmadığı ve evimin değerini öğrenmiş oldum. Ne kadar kiraya verebilirim, ne kadar dayanıklı? Gerçekten bir tadilata ihtiyacı var mı gibi bilgileri de görmüş oldum. Hem belediyenin çalışanları arkadaşlarımıza hem de Dr. Hasan Akgün beye çok teşekkür ederim. Ben bu binada 8 senedir oturuyorum. Binanın 17 yaşında olduğunu öğrendim. Uygulamayı kullanarak binanın depreme dayanıklı olduğunu da öğrendim. Uygulamayı yararlı buluyorum. Uygulama sayesinde iskan durumunu, imar durumunu, daire sayısını, otopark bilgisine ulaşabiliyorum. Hatta satılık daire arıyordu. Bir daire görmüştüm o bina hakkında bilgi edinebilmek için o binanın dışındaki karekodu okutarak bina hakkında bilgi sahibi oldum” dedi.