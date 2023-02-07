Bina boşluğuna düşen itfaiye eri yaralandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye eri bina boşluğuna düşerek yaralandı.

Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay’ın Dörtyol ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir itfaiye eri çalışma yaptığı enkazda bina boşluğuna düşerek yaralandı. Meslektaşlarınca çıkarılan itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.