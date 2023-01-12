Erzurum’da bin bir hafız için icazet merasimi düzenlendi. Merasime binlerce vatandaş katıldı.

Erzurum Kapalı Spor Salonunda düzenlenen merasime hafız olma gururunu yaşayan bin bir öğrenci katıldı. Hafız olan çocuklarının sevincini paylaşan ailelerde tribünlerde yerlerini aldı. Merasim saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra kuran-ı Kerim tilavet edldi. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Müftüsü Rüstem Can ve binler katılım sağladı. Tören öğrencilere yapılan hediye taktimi sonrası bitti.