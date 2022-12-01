Bin 700 TL’lik aidat iddiası siteyi karıştırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Yuvam Akarca Konutları’nda aidatın bin 700 TL’ye çıkarılacağı iddiası site sakinlerini ayağa kaldırdı. Site yönetimi, kesinleşmiş bir karar olmadığını, temsilciler kurulundan çıkacak karara göre hareket edeceklerini bildirdi.

Yuvam Akarca Konutları’nda yaşayan vatandaşlar, 485 ile 520 TL arasında değişen aidatın, bin 200 ve bin 700 TL’ye çıkarılacağı iddiasını duyunca duruma tepki gösterdi. Sitenin bahçesinde toplanan kalabalık ’Yönetim istifa’ sloganları eşliğinde site yönetimini protesto etti. Sitede oturan bazı vatandaşlar ise protestoya camlara çıkarak destek verdi. Bir süre sonra tepki gösteren guruptan seçilen temsilciler ile site yönetimi bir araya gelerek, konu masaya yatırıldı. Yüksek aidat iddialarına cevap veren yönetim, kesinleşmiş bir kararın olmadığını, hizmet fiyatlarının artması sebebiyle bin 200 TL, kış aylarında ise bin 700 TL civarında aidat alınmasının ön görüldüğünü dile getirdi. Durumun, kat malikleri ve temsilciler kurulu istişaresi sonucu karara bağlanacağını ifade eden yönetim, bunun keyfi bir uygulama olmadığını vurguladı.

"Burada toplanmamızın sebebi bundan önce ve bundan sonraki aidatlarının keyfi keder olmaması"

Aidatların yükseltileceği iddialarına ses yükselten site sakinlerinden Sedat Sönmez, "Burada toplanmamızın sebebi bundan önce ve bundan sonraki aidatlarının keyfi keder olmaması, 12 blok görevlisinin 6’ya düşürülmesi, iki blokta 1 kişi çalıştırılmasının bize dayatılmasıdır. Bunları istemiyoruz. Bizim şuan ki aidatımız 485 TL. Aidatı bin 200 ile bin 700 TL arasında bir rakam düşünüyorlar. Bunu bize yönetim kurulu olarak sunuyorlar ama biz şimdiden buna hayır diyoruz, karşı çıkıyoruz" dedi.

"Biz neden bin 200 ve bin 700 TL arası bir rakam ödeyeceğiz"

Civardaki sitelerin aidatlarının cüzi miktarda olduğunu ama kendi site aidatlarına zam yapılmak istendiğini ifade eden Ebru Dönmez Ceylan, "13 katlı 56 daireli Erenler Cedit Konutlarının site görevlileri var aidatları 350 TL. Önümüzdeki Kent Konut sitesinde 140 metrekare evler yaz kış görevlileri de var aidatları 535 TL iken biz neden bin 200 ve bin 700 arası bir rakam ödeyeceğiz?" diye konuştu.

"Ne kadar çok gaz tüketirsek o kadar çok fatura çıkıyor"

Yönetilen iddialar karşısında konuşan Yuvam Akarca Toplu Yapı Yönetimi 11. Bölge Saymanı Yılmaz Uludağ, "Şuanda mevcut aidatlarımız B bloklar için 485 TL, C Bloklar için 520 TL. Bu yıl başına kadar bu şekilde gidecek ama içinde bulunduğumuz koşullardan dolayı yeni bir taslak bütçe yapılıyor. Bunu da yaparken verileri ele almamız gerekiyor. Geçen yıldan bugüne kadar Türkiye’nin değişen şartlarında ekonomik koşullardan dolayı bizim satın aldığımız hizmet ve ürünler pahalanmış" şeklinde konuştu.

"Bu giderlerimizde kısabilecek bir lüksümüz var mı onları konuşacağız"

Sitede 12 personel çalıştığını ifade eden Uludağ, "Personellerimizin her birine asgari ücret ödediğimizi de göz önünde bulundurarak, tahmini bir rakam çıkarmaya çalışıyoruz. Gerçekten bir rakam yok. Bir yıllık elektrik tüketimimiz 12 blok içerinde 600 bin TL, 700 bin TL civarını buluyor. Bunu üstüne koyduğumuz zaman hesaplarımızda bizim B bloklarımız için bin 120 TL civarında, C bloklar içinde bin 220 aidat çıkıyor. Bu tahmini bir bütçedir, biz arkadaşlarımla müzakere edeceğiz. Bu giderlerimizde kısabilecek bir lüksümüz var mı onları konuşacağız. Ortak bir karar alıp, çıkan sonucu temsiller kurulumuza bildireceğiz. Onlar da yine bir toplantı yapıp rakamlar kesinleştikten sonra bütün kat maliklerimizle ilan edeceğiz. O gün de rakamlarımız gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Görevli sayısını 6’ya düşürmeyi planlıyoruz"

Sitede görev yapan personel sayısının 12’den 6’ya düşürüleceği iddiasına da cevap veren Uludağ, "Önümüzdeki yıl içerinde periyodik olarak, emekli olanların, kendinden ayrılanların, herhangi bir sebepten işi sona erenlerin yerine personel almayarak görevli sayısını 6’ya düşürmeyi planlıyoruz. Bu da yine, kat maliklerinin ve temsilciler kurulunun onayıyla olacaktır" sözlerine ekledi.