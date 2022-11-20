Bin 600 yıllık Şerefiye Sarnıcı’na yoğun ilgi

Bin 600 yıllık geçmişiyle tarihe meydan okuyan, mapping gösterileriyle göz dolduran tarihi Şerefiye Sarnıcı ziyaretçi akınına uğruyor. 2022 yılının 10 ayında toplam 223 bin 766 kişinin ziyaret ettiği sarnıcın dron ile çekilen görüntüleri ise mest etti.

Tarihi Yarımada içerisinde bulunan en eski su yapılarından biri olan Şerefiye Sarnıcı yaklaşık bin 600 yıllık geçmişiyle tarihe meydan okuyor. 2. Theodosius döneminde 408 - 450 yılları arasında yapıldığı ifade edilen sarnıcın adını Osmanlı Döneminde bulunduğu mahalleden aldığı belirtiliyor. Zeminden tavana yüksekliği 11 metreyi bulan Şerefiye Sarnıcı’nın içinde 45 adet yelken tonoz ve 32 adet sütun yer alıyor.

Öte yandan tarihi yapıdaki 360 derece projeksiyon mapping gösterisi ise ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Yapı hem yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan tarihi dokusu hem üç boyutlu iki ayrı mapping gösterileriyle ziyaretçi akınına uğruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. bünyesinde bulunan tarihi yapıyı pandemi dolayısıyla ziyaretçi sayısının etkilendiği 2020 yılında toplam 55 bin 881, 2021 yılında 84 bin 157 kişi ziyaret etti. 2022 yılının 10 ayında ise çoğunluğunu turistler oluşturmak üzere toplam 223 bin 766 kişi alanı ziyaret etti. Yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan sarnıcın dron ile çekilen görüntüleri ise hayran bıraktı.

“Türkiye, İstanbul için çok önemli eserler”

Alanı ziyarete gelen ve tüm vatandaşların sarnıca gelerek ortamdaki tarihi atmosferi yaşaması gerektiğini anlatan Yakup Öztürk, “Çok güzel yapmışlar, ben zaten burayı çok beğeniyorum, Türkiye, İstanbul için çok önemli eserler, bunların çoğalmasını arzu ediyoruz. Bütün tarihi yerlerin onarılıp burası gibi ziyarete açılması lazım. Bunlar ülkemiz için çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Yapı çok güzel, ışık gösterisi harika”

Tarihi sarnıcı ziyarete gelen vatandaşlardan Aliye Ulaş, yapının adeta görsel bir şölen sunduğuna dikkat çekerek, “Burayı çok beğendim, çok merak ediyordum, duymuştum basında gördüm ve çok güzel mükemmel olmuş. Işık gösterisi hele harika, bizler de severek geliyoruz. Gelip görmemiz çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.

2. Theodosius döneminde 408 - 450 yılları arasında yapıldığı düşünülen Tarihi Şerefiye Sarnıcı’nın üzerine 1800’lerin sonu, 1900’lerin başında yapıldığı tahmin edilen ve 1912’de İstanbul Şehremaneti Binası olarak kullanılan Arif Paşa Konağı’nın inşa edildiği ifade ediliyor. Bu yapının ise 1930 - 1984 tarihleri arasında İstanbul Belediye Hizmet Binası, ardından Eminönü Belediye Binası olarak kullanıldığı belirtiliyor. 2010 yılında binanın yıkımı sonrası altında olan tarihi su deposu da gözler önüne serildi. Yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan tarihi Şerefiye Sarnıcı’nda bugün ziyaretçilerin beğenisine sunulan 2 farklı 360 derece projeksiyon mapping senaryosu toplamda 10 dakikalık şekilde gösteriliyor. Geçmişten bu yana tarihi bölümlere yer verilen gösterilerde İstanbul’un su yolları da 3 boyutlu animasyonlar ve özel efektlerle mekanda hayran bırakan manzaralar oluşturuyor. Tarihi alanda kimi zaman konser gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor.