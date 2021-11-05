Bilyalı tornette Başakşehir’in en hızlıları belli oldu

Türkiye’nin en büyük gençlik organizasyonu olan İstanbul Gençlik Oyunları’nda, heyecan hız kesmeden devam ediyor. Şamlar Tabiat Parkı’nda büyük bir mücadeleye sahne olan bilyalı tornet yarışlarında, İstanbul finallerinde Başakşehir’i temsil edecek öğrenciler belli oldu.

Başakşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Türkiye’nin en büyük gençlik etkinliği İstanbul Gençlik Oyunları’nda yarışmalar tüm heyecanıyla sürüyor. Başakşehirli lise öğrencileri arasında Şamlar Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen bilyalı tornet yarışmalarında final heyecanı yaşandı. Kızlarda Başakşehir Anadolu Lisesi öğrencileri Maşita Akbulut ve Öznur Demir, erkeklerde ise Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Uğur Ermiş ve Efe Çamur birinci olarak İstanbul Gençlik Oyunları bilyalı tornet finallerinde Başakşehir’i temsil etmeye hak kazandı.

Gurur ve mutluluk bir arada

Kızlar kategorisindeki yarışlara Başakşehir Anadolu Lisesi damga vurdu. Beden öğretmeni Koray Köroğlu, “Kızlarımız hem birinci, hem de üçüncü oldu. Mutluluk verici bir olay oldu. Başakşehir’imizi İstanbul’da temsil etmek ayrı bir gurur. Bu organizasyonun İstanbul geneline yayılması çok daha iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Bilyalı tornet yarışlarına ilk defa katıldıklarını belirten Maşita Akbulut, “İlk defa Gençlik Oyunları’na katıldım. Birinci olmak beni çok mutlu etti” dedi. Öznur Demir de, İstanbul finallerinde de birinciliğe oynayacaklarını söyledi.

“İstanbul’da da birinci olacağız”

Erkekler kategorisinde kürsünün en üst basamağına Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri çıktı. Beden öğretmeni Muharrem Demirci, “Gençlik Oyunları’nda burada şampiyonluk aldık. İnşallah İstanbul finallerinden başarılı olacaklar. Bu harika organizasyon, yoğun ders programında çocukları motive ediyor.” şeklinde konuştu. Efe Çamur, İstanbul genelinde de birinci olmak için çabalayacaklarını söyledi. Uğur Ermiş ise heyecanlı olduklarını ve bundan sonraki hedeflerinin İstanbul şampiyonluğu olduğunu belirtti.

İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan 25 ilçede kayıtların devam ettiği İstanbul Gençlik Oyunları’nda, bilyalı tornet ve paintball branşlarının ardından bir sonraki mücadele balon futbolu turnuvasında yaşanacak. Organizasyona şu ana kadar 70 bine yakın öğrenci kayıt yaptırdı.