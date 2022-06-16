BİLSEM öğrencilerinin robotik takımı, Avrupa dördüncüsü oldu

Portekiz’de düzenlenen Robot Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı “FabroTecH” Avrupa dördüncüsü oldu.

Uluslararası Avrupa Robocup Junior Robot Olimpiyatı’nda bu yıl 14 ana kategoride 18 ülkeden toplam 145 takım yarıştı. İleri düzey afet arama-kurtarma simülasyonu kategorisinde yarışan Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji Takımı FabroTecH, 4 gün boyunca kendilerine verilen anlık farklı afet senaryolarında arama-kurtarma, afetzedelere yardım ulaştırma gibi görevleri yerine getirecek yapay zekaya sahip robotun programını yazarak mücadele etti. Fatih İslam Seçen BİLSEM öğrencileri, jüri tarafından hazırlanan farklı afet senaryoları karşısında en uygun stratejiyi uygulayacak olan algoritmayı tasarlayıp C dilinde programlarını yazarak otonom kurtarma görevlerini başarıyla yerine getirdi.

Fatih İslam Seçen FabroTecH Takımı harita dünya rekoru kırdı

Sanal ve otonom robotların rekabet halinde yarıştığı simülasyonda “robot otonom” olarak yardım paketlerini arayıp bularak, onları afetin yaşandığı bölüme en hızlı ve sistematik biçimde ulaştırma görevlerini tasarladı. Yarışmalardan sonra jüri ile teknik mülakat gerçekleştirerek yarışmaya hazırlanma süreçlerini, bilimsel makalelerinin sunumunu gerçekleştirdi. FabroTecH Djikstra algoritmasını kullanarak tasarladıkları konumlar arasındaki en kısa yolları bulmaya yönelik yol ağları haritasını oluşturarak en zor arama - kurtarma haritası olan ileri düzey 2. dünya simülasyonunda bin 400 puan toplayarak bir haritada toplanan en yüksek puanı alarak turnuva harita rekoru kırmayı başardı. Avrupa Robocup Robotik Olimpiyatı’nda Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi “FabroTecH” Teknoloji Takımı Afet Simülasyon Kategorisinde 4. olarak Türkiye adına ilk kez ödül aldı

“Avrupa dördüncüsü olduk”

Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Asya Altıner, “Uluslararası Avrupa Robokop Junıor Robot Olimpiyatında bu yıl 14 ana kategori vardı. 18 farklı ülkeden 145 tane takım katıldı. Bizim ülkemizde Fatih İslam Seçen Bilim ve Sanat Merkezi olarak ülkemizi temsil ettik bu yarışmada. Avrupa dördüncüsü olduk. Baktığımız zaman ülkemizi temsil edişimiz büyük bir gururdu. Bunu yanında derece ile dönmek bizim için mutluluk verici bir şey. Türkiye’de ilk kez böyle bir şey olmasını hem ülkemizi temsil edip hem de dördüncülük derecesi ile dönmemiz bizim için mutluluk verici bir duyguydu” dedi.

“Simülasyon arama kurtarma deneyimleri yapabilmemizi sağlıyor”

Simülasyon ortamının farklı şeyler deneme şansı verdiğini ifade eden Zeynep İpek Kayalı, “Bunun güzel yanı da ülkemiz afet bölgesi. Afet tehlikesi altında bir coğrafya. Afetler yaşanmadan arama kurtarma deneyimleri ve algoritma çalışmaları yapabilmemizi sağlıyor simülasyon. Bizde bu kategoride yarışmak istedik ve bu yarışmaya katıldık” diye konuştu.

“Turnuva rekorunu kırmış olduk”

Portekiz’de Robocup Junıor turnuvasına katıldıklarını söyleyen Mehmet Alper Gök, “Turnuva sürecinde sanal ve otonom araçların yarıştığı simülasyonda robotumuzun otonom şekilde yardım paketlerini afet bölgesine götürmesine yönelik görevler tasarladık. Yarışmanın ardından da akademisyenlerin oluşturduğu bir jüri ekibine yönelik mülakat gerçekleştirdik. Bu teknik bir mülakattı. Mülakat sırasında kullandığımız algoritmadan, yazdığımız kodlardan bahsettik. Bilimsel makalemizin sunumunu gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra yarışmanın bize kattığı değerler hakkında da konuştuk. Bu algoritmaya göre robotumuz tasarladığımız konumlar arasında gidebileceği en hızlı ve en kısa yolları bulup bunları bir haritaya döküyor. Bu haritaya göre de hareketini gerçekleştiriyor. Bu algoritmayla da yarışmadaki en zor harita olan ileri seviye ikinci dünya haritasında biz yaklaşık 1400 puan topladık. Bu yarışma boyunca toplanan en yüksek puandı. Aslında turnuva rekorunu kırmış olduk” şeklinde konuştu.