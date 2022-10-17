Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğrandı.

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 59 yaşında vefat eden ünlü oyuncu bugün Zincirlikuyu Mezarlığında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kalkavan’ın cenaze törenine Nilgün Belgün, Hamdi Alkan, Yeşim Salkım, İlber Ortaylı, Halil Sezai, Necmi Yapıcı, Melis Babadağ ve çok sayıda kişi katıldı. Kalkavan’ın oyuncu arkadaşları ve sevenleri göz yaşlarına hakim olamadı.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde kalabalık camiinin dışına kadar taştı. Ünlü oyuncunun sevgilisi Buğra Bahadırlı gözyaşlarına boğulurken, arkadaşları tarafından teselli edildi.

“Çok özel bir kadını kaybettik”

Kansere yenik düşen oyuncu Billur Kalkavan’ın yine kendisi gibi oyuncu arkadaşı Nilgün Belgün ise, “Çok özel bir kadını kaybettik. Duruşuyla, tavrıyla, tarzıyla çok da değerliydi. 59 çok genç bir yaş, tabii ki çok üzülüyoruz ve çok canımızı acıttı. Özü sözü bir, dimdik, kimsenin hakkında konuşacak negatif bir kelimesi olmadığı bir insandı. İnsan gibi insandı ama Allah’ın takdiri” ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Billur Kalkavan’ın tabutu sevenleri tarafından cenaze aracına taşındı. Ünlü oyuncunun naaşı gözyaşları içinde toprağa verildi.