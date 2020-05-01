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Bill Gates’ten corona virüsü fırçası

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, corona virüsüne karşı hem ABD'nin hem de dünya ülkelerinin yaklaşımını eleştirdi. Gates, "Eğer Ocak ve Şubat ayını doğru bir şekilde test yapmaya ayırsaydık bu kadar korkunç ekonomik maliyet ortaya çıkmazdı" dedi.

Bill Gates’ten corona virüsü fırçası

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates, corona virüsüne karşı hem ABD'nin hem de dünya ülkelerinin yaklaşımını eleştirdi. Gates, "Eğer Ocak ve Şubat ayını doğru bir şekilde test yapmaya ayırsaydık bu kadar korkunç ekonomik maliyet ortaya çıkmazdı" dedi.

01 Mayıs 2020 Cuma 10:32
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Bill Gates’ten corona virüsü fırçası

Microsoft’un kurucusu olan ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olarak tanınan Bill Gates, corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gates, ABD ve dünya ülkelerinin corona virüsüne karşı yeterli ve doğru müdahale yapılmadığını söyledi. Gates, “Eğer Ocak ve Şubat aylarında doğru bir şekilde test yapılsaydı, bu kadar korkunç ekonomik maliyet çıkmazdı. Gerekli malzemeler geliştirilseydi, böyle bir salgın, çok ufak sayılarla durdurulabilirdi” dedi.

The New England Journal of Medicine isimli dergiye bir makale yazan Gates, “Böyle bir salgınla mücadele etmek için milyarlarca dolar harcamak gerekir. Ama bu ABD’nin savunma bütçesinin yüzde 5’i bile değil. Eğer bu kadar para harcansaydı, inovasyon stok ve hazırlık için çalışmalar yapılsaydı bu salgınla daha başarılı bir şekilde mücadele ederdik” ifadesini kullandı.

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