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Bilişim Güvenliği Uzmanı uyardı: Bankacılık işlemleri tehlikede

Whatsapp uygulaması mevcut kullanıcılarına 8 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yeni veri paylaşımı politikasını onaya sunduktan sonra birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Paylaşılacak verilerin neler olduğundan ve paylaşımı halinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi veren Bilişim Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Tuğçe Yüksel, “Online ticaret ve internet bankacılığı işlemlerinde kullanılan yüz ve ses tanıyan güvenlik şifreleri risk altında” dedi.

Genel 15.01.2021, 09:24
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Bilişim Güvenliği Uzmanı uyardı: Bankacılık işlemleri tehlikede

Whatsapp uygulaması mevcut kullanıcılarına 8 Şubat tarihi itibariyle yürürlüğe girecek yeni veri paylaşımı politikasını onaya sunduktan sonra birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Paylaşılacak verilerin neler olduğundan ve paylaşımı halinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi veren Bilişim Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Tuğçe Yüksel, “Online ticaret ve internet bankacılığı işlemlerinde kullanılan yüz ve ses tanıyan güvenlik şifreleri risk altında” dedi.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın geçtiğimiz hafta başında Avrupa Birliği dışındaki kullanıcılar için yeni bir gizlilik politikası uygulamaya koyduğunu ve 8 Şubat’tan itibaren verilerini Facebook ve sahip olduğu şirketlerle paylaşacağını duyurması birçok tartışmayı beraberinde getirdi. İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Bilişim Güvenliği Uzmanı ve Bilişim Güvenliği Programı Başkanı Öğr. Gör. Tuğçe Yüksel, paylaşılacak verilerin neler olduğundan, paylaşımı halinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi verdi. Yeni veri paylaşım politikası ile kullanıcılara onaylatılan gizlilik ilkesi koşullarıyla, özellikle görüntü ve ses kayıtları açısından büyük güvenlik sorunu oluşturduğuna vurgu yapan Yüksel, “Telefonlarımızdaki fotoğraflar, videolar ve sesler işlenebilecek. Bu da bankacılık işlemlerini tehlikeye sokuyor. Online ticaret ve internet bankacılığı işlemlerinde kullanılan yüz ve ses tanıyan güvenlik şifreleri risk altında” diye konuştu.

“Büyük güvenlik sorunu”

Onaylanan sözleşme ile tüm bu bilgilerin Facebook grup şirketi arasında paylaşıma açık olacağını söyleyen Yüksel, “Uygulama onaya sunulan sözleşmeden önce belirtilen verileri alıp saklayabiliyordu. Ancak üzerinde işlem gerçekleştiremiyordu. Sözleşmenin onaylanması ile saklanan veriler üzerinde analiz işlemleri gerçekleştirilebilecek” dedi.

“Kayıt verisi ne kadar fazla ise doğruluk oranı o ölçüde artıyor”

Yüksel konuşmasına şöyle devam etti:

“Gruplarda paylaşılan ses kayıtları ile yeni seslerin taklidi günümüz teknoloji ve yöntemleriyle yüzde 97 doğruluk oranına kadar gerçekleştirilebiliyor. Taklit edilen yeni kayıtlar ile kişi adına işlemler yapılabiliyor. Kayıt verisi ne kadar fazla ise doğruluk oranı o ölçüde artıyor. Kişisel verilerin kullanımı bilişim güvenliği açısından tehdit oluşturuyor.”

Hangi veriler paylaşılacak?

Yeni veri paylaşım politikası ile kullanıcılarına onaylattığı gizlilik ilkesi koşullarıyla uygulama üzerinden alınan verileri Facebook şirketleriyle paylaşabilecek olan Whatsapp’ın elindeki veriler hakkında konuşan Yüksel, şu bilgileri paylaştı:

“Whatsapp uygulamasının paylaşacağı veriler; hesap bilgileri, mesajlar (görsel, video ve ses kayıtları dahil) bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, başkalarının sizin hakkınızda sağladığı bilgiler, kullanıcı şikayetleri, Whatsapp’taki işletmeler, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, üçüncü taraf hizmetleri, toplanan verilerin nasıl kullanıldığı, yan hizmetler, emniyet, güvenlik ve bütünlük, Facebook şirketleri hakkındaki iletişimler, kurumsal etkileşimler, batarya seviyesi, profil fotoğrafı yer almaktadır.”
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