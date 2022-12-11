Bilge Ana lakaplı Mevlüde Genç için Almanya’da mevlit okutuldu

Almanya’nın Solingen kentinde 29 yıl önce ırkçıların saldırısında 5 aile ferdini kaybeden Bilge Ana lakaplı Mevlüde Genç için mevlit okutuldu.

Almanya’nın Solingen kentinde 1993 yılında Neo-Nazilerce kundaklanan evlerinde 2 kızını, 2 torunu ve bir yeğenini kaybeden Bilge Ana lakaplı Mevlüde Genç, 30 Ekim’de yaşamını yitirmişti. Genç için Köln’de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi’nde mevlit okutuldu. Mevlüde Genç’in eşi Durmuş Genç ile aile bireylerinin de katıldığı mevlit Köln Merkez Camisi’nde düzenlendi. Genç ailesinin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Karaarslan, Essen Başkonsolosu Tolga Şimşir, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

DİTİB Dini Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Muharrem Kuzey’in konuşma yaptığı mevlitte Adem Kemaneci, Gökhan Uygun, Mustafa Kader ve Niyazi Tok Kur’an-ı Kerim okudu.

Birçok ödül almıştı

Sürekli Türk ve Alman toplumunu birbirine yakınlaştıran açıklamalarda bulunan Genç, yıllar önce yaşanan facia karşısında hep itidalli mesajlar vermiş ve birçok ödüle layık görülmüştü. 1996’da Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen Genç, 2003’te Friedrich-Ebert-Vakfı’nın Alman-Türk Kültür Haftaları’nda Dostluk Ödülü’ne ve 2015’te de Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Liyakat Nişanı’na layık görülmüştü.

Genç’in adına her yıl ırkçılıkla mücadele eden kişi veya kurumlara "Mevlüde Genç Madalyası" da veriliyor. Geçtiğimiz haziran ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle 1993 yılında yaşanan trajediyi ve ailenin yaşadığı acıyı anlatan “Bilge Ana - Mevlüde Genç” belgeselinin galası yapılmış ve aynı isimdeki kitap yayınlanmıştı. Galada konuşan Genç, her zaman olduğu gibi saygı ve hoşgörünün önemini vurgulayarak, şiddet ve nefretten uzak durulması gerektiğini ifade etmişti.

29 Mayıs 1993 tarihinde gerçekleşen ırkçı saldırıda Hülya Genç (9), Gülistan Öztürk (12) ve Hatice Genç (18) olay mahallinde, Gürsün İnce (27) ve Saime Genç (4) ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sonra yakalanan saldırganlar yargılanmış, 4 aşırı sağcı çeşitli hapis cezaları almıştı. Saldırganların ikisi ise iyi halden serbest bırakılmıştı. 1995 yılında cinayetten suçlu bulunan failler cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.