Biletinial’dan 3 aylık Fizy Premium üyeliği

Biletinial, Fizy ile gerçekleştirdiği iş birliği etkinliklere bilet satın alan tüm kullanıcılarına 3 aylık Fizy Premium üyeliği hediye etmeye başladı.

Türkiye genelindeki binlerce etkinliğin biletlerine rahat ve sorunsuz şekilde ulaşılmasını sağlayan Biletinial, düzenlediği kampanyalara bir yenisini ekledi. Kampanya çerçevesinde Fizy ile iş birliği yapan Biletinial, www.biletinial.com adresinden bilet satın alan herkese 3 ay geçerli olacak Fizy Premium üyeliği hediye ediyor. 31 Ocak 2023’e kadar geçerli olacak kampanyada kullanıcılar, hem birbirinden özel etkinliklerin keyfini çıkarırken hem de Fizy Premium abonelik hediyesiyle sınırsız ve reklamsız müziğe doyacak. Kampanyaya katılmak isteyen kullanıcıların, Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial üzerinden biletlerini satın aldıktan sonra cep telefonlarına iletilen promosyon koduyla Fizy Premium üyeliklerini aktifleştirmeleri yeterli olacak.

Kullanıcılar bu işlem sonrası 3 ay süresince sınırsız müziğin tadını çıkarabilecek.