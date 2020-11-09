Bilecik’te ’Trabzon (Cennet) hurması’ hasadı başladı

Bilecik’te 468 dekar alanda üretilen ’Trabzon (Cennet) hurması’ hasadı başladı. Vali Bilal Şentürk, merkez Başköy’de ’Trabzon hurması’ hasadına katıldı.

Vali Şentürk, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Başköy Muhtarı Mehmet Karasu, Baştacı Kadınlar Derneği Gülsün Karasu ve üyeleri ile birlikte Trabzon hurması bahçesinde hasat etkinliğine katılarak, sezonun bereketli ve bol kazançlı olmasını diledi.

"2019 yılında 700 ton Trabzon hurması üretimi gerçekleştirildi"

Trabzon hurması yetiştiriciliğinin merkez Başköy, Bekdemir, Küplü ve Bayırköy ile İnhisar ilçesinde 468 dekar alanda yapıldığını ifade eden Vali Şentürk, şunları kaydetti:

’’Bilecik’te güzellikleri sayarak bitiremiyoruz. Ürün çeşitliliğimizde öyle. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var, ayrı bir ürünü var. İlimizde 2019 yılında 700 ton Trabzon hurması üretimi gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ’Cennet Hurması’ projesi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edildi. Uygulamaya geçen proje ile Başköy Baştacı Kadınlar Derneğince ürünün daha iyi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla bir kurutma serası oluşturuldu. Burada tamamen doğal olarak yetişen Trabzon hurmasının katma değerini yüksek bir hale getirip ve piyasaya sürerek, üreticimizin bütçesine daha fazla katkı sağlar hale getirmek istiyoruz. Sezonun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.’’