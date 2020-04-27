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Bilecik’te toplam 28 bin dekar tarım arazisi sulanacak

BİLECİK'TE VE İLÇELERİMİZDE TOPLAM 28 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANACAK

Bilecik’te toplam 28 bin dekar tarım arazisi sulanacak

BİLECİK'TE VE İLÇELERİMİZDE TOPLAM 28 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİ SULANACAK

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:31
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Bilecik’te toplam 28 bin dekar tarım arazisi sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Bilecik’te sulama sezonunun başladığını belirterek, "Marmara’nın yükselen değeri Bilecik’te ve ilçelerimizde toplam 28 bin dekar tarım arazisi sulanacak olup, 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 110 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın yaptığı yazılı açıklamada, "Modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerimizin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir" ifadelerini kullandı.

"Marmara’nın yükselen değeri Bilecik’te 2020 yılı sulama sezonunda açıldı"

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın Marmara’nın yükselen değeri Bilecik’te 2020 yılı sulama sezonunun açıldığını anlatarak, "Bilecik ilimiz ve ilçelerimizde toplam 28 bin dekar tarım arazisi sulanacak olup;2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 110 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bilecik ilimizde en önemli sulama projelerinin başında Kızıldamlar sulamasıdır. İş kapsamında 7 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 30 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bilecik ilimizde diğer en bir önemli projede Günyurdu sulamasıdır. İş kapsamında 3 bin 500 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 14 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

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