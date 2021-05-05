banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Arka Sokaklar'ın oyuncusundan üzen haber!
Arka Sokaklar'ın oyuncusundan üzen haber!
CHP'de şok ayrılık! Gaye Usluer, CHP'den istifa etti
CHP'de şok ayrılık! Gaye Usluer, CHP'den istifa etti
Kadın polise ahlaksız sözler söyleyen turist yeniden gözaltında
Kadın polise ahlaksız sözler söyleyen turist yeniden gözaltında
Güney Kore'den güzel haber!
Güney Kore'den güzel haber!

Bilecik’te su içen boz ayı foto kapanla görüntülendi

Bilecik Yaban Hayatı Topluluğu, Bilecik ve ilçelerindeki ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlar sayesinde yaban hayatındaki hayvanlar hakkında bilgi topluyor.

Genel 05.05.2021, 13:21
Bilecik’te su içen boz ayı foto kapanla görüntülendi

Bilecik Yaban Hayatı Topluluğu, Bilecik ve ilçelerindeki ormanlık alanlara kurduğu fotokapanlar sayesinde yaban hayatındaki hayvanlar hakkında bilgi topluyor.

Bilecik Yaban Hayatı Topluluğu üyesi Tuncay Erik, ormanlık alanlara yerleştirdikleri fotokapan cihazlarından birinde çok özel bir görüntüye rastlandığını belirtti. Bilecik’te ne tür yaban hayvanlarının bulunduğunu ve doğal ortamda nasıl beslendiklerini foto kapanlar sayesinde izleyerek, yaban hayatı hakkında insanları bilgilendirdiklerini aktaran Erik, sözlerine şöyle devam etti;

"Kurduğumuz Bilecik Yaban Hayatı Topluluğu, Türkiye’nin her ilinden doğa server arkadaşımız ile birlikte doğadaki yaban hayvanlarını gözetliyoruz. Ormanlık alanlara kurduğumuz fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarını tanıma fırsatı bulup grubumuzda bu görüntüler sayesinde başkalarının da tanımasına imkan veriyoruz. Son olarak fotokapanımıza yakalanan bir boz ayının su birikintisinden su içtiği anlar, foto kapana yansıdı" dedi.
Yorumlar (0)
20°
hafif yağmur