Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa 1 Haziran’da açılıyor
Yurtta hava durumu
Yurtta Hava Durumu
TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Suriye sınırına askeri personel sevkıyatı

Bilecik’te korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti

BİLECİK'TE KORONA VİRÜSTEN 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bilecik’te korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti

BİLECİK'TE KORONA VİRÜSTEN 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

29 Mayıs 2020 Cuma 18:48
4 Okunma
Bilecik’te korona virüsten 11 kişi hayatını kaybetti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüsü (Covit-19) salgının Türkiye’de görüldüğü günden bu yana 340 pozitif vaka ve 11 can kaybının yaşandığı söyleyerek, "Şuanda hastanemizde 5-6 kadar yatan hastamız var, onların da durumları iyi" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, her hafta Pazartesi günü kurulan kapalı pazarda vatandaşlarla birlikte cuma namazı kıldı. Namaz sonrası bir açıklama yapan Vali Şentürk, "Ülkemiz büyük bir salgınla mücadele veriyor. Bu mücadelenin bireysel tarafı olduğu gibi toplu olarak verecek bir mücadelemiz var. Bu çerçevede ikinci aşamaya geçiyoruz ve yeni normal dediğimiz sürece doğru hızla ilerliyoruz. Birinci süreci çok şükür yani daha az olmasını arzu ederdik ama bizim ilimiz olarak 340 pozitif vaka ve 11 can kaybı ile geçirdik. Şuanda hastanemizde 5-6 kadar yatan hastamız var, onlarında durumları iyi çok şükür. Tabi bundan sonra ki süreç genel olarak bir azalma görünmekle beraber tüm tedbirlerin elden bırakmaması gerektiği bir süreç. Özellikle de Cumhurbaşkanımızın da buyurduğu gibi kuşkusuz bunlar bizim hayatımızın olağan parçası olmak durumunda. Umarım öncelikli olarak temizlik arkasından maske ve sosyal mesafe hususlarını akıllarımızdan çıkarmamalıyız. İşte camilerde olduğu gibi toplu mekânlarda artık bundan sonra lokantalar kafeteryalarda açılıyor. Buralarda da alıveriş merkezlerinde de daha keza bu hususlara riayet etmek zorundayız. Şu var tabi ki hastaların kendisini koruması yanında aslında bulaştırıcı boyutunun önüne çıktığını görüyoruz. Biz insanlar çok hafif semptomlarla hiç kendileri bile fark etmeden bu virüsü atlatabiliyorlar. Fakat tabi taşıyıcı olma pozisyonlarında bunda da çok hızlı bir şekilde insanlara buluşturma riskleri var. Bu riskleri bertaraf etmek için bu hassasiyeti hepimiz göstermek zorundayız" dedi.

"Bilecik, bu süreçte genel anlamda alınan kararlara harfiyen uydu"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik halkının bu sürede genel anlamda alınan kararlara harfiyen uyduğunu söyleyerek, "Bilecik halkına çok teşekkür ediyorum. Bakın 2 buçuk ay geçti. Bu sürede genel anlamda gayet uyumlu alınan kararlara harfiyen uyuldu. Tabi istisnalar olabilir. Ama yani sağlık çalışanları ekiplerimiz, emniyet, jandarmamız vefa destek birimlerimiz insanlarımızın hayatını koruyabilmek gündelik hayatını ikame edebilmeyi sağlamak adına canla başla çalıştılar. 7-24 demeden yoğun bir şekilde kamu hizmetleri ile yürütmeye çalıştılar ve virüsten mücadele kurallarını yerine getirerek kurallara uyma safhasında çaba sarf ettiler. Biz onlara da teşekkür ediyor. Vatandaşlarımız genel anlamda uyarılarımızı dikkate alarak bu süreci en hafif şekilde geçirmesini ve katkı sağladılar" diye konuştu.

"Üç hususa riayet edeceğiz, temizlik, maske ve sosyal mesafe"

Vali Şentürk son olarak, Bilecik’in etrafını büyük şehirlerin çevirdiğini belirterek, "Vakalarımızdaki yoğunluğa baktığımız zaman önemli bir kısmı temaslı ya da temas kurularak ortaya çıkmış. Yani bir virüslü olan bir insanımızın temas ettiği insanların çokluğu nedeniyle yaygınlık oldu. Özellikle cenazeler, cenaze namazları taziyelerden sonra kapılarak başka şehirlere gidilip virüsün kapılarak gelinmesi ve burada taziyelerle burada temas kurulmasıyla veya iş yerlerinde iş yerlerinde oldu. Bununla temas kuran kişiler nedeniyle yayıldığını görüyoruz bunun için bundan sonra ki süreçte de olmaz demeyelim biraz daha hareketlilik artacak gibi görünüyor. Ama bu mesafe koşuluna maske hususuna temizlik hususuna azami riayet ederek inşallah süreci en az zararla atlatmaya çalışalım. İnşallah yine anlayış içerisinde yine hep beraber bu süreci götüreceğiz. Biz zaten günlük hayatımızda da değişik risklere maruz kalabiliyoruz. Bu riskleri bertaraf edebilmek için bireysel olarak yapacaklarımız var az önce söylediğim hususlar bireysel olarak yapacağımız şeyler. Böyle dikkatli yapacağımız şeylerde bir araya gelme noktasında bu üç hususa riayet edeceğiz. Temizlik, maske ve sosyal mesafe şartına. Sevgimizi dokunarak gösteriyorduk ama bu süreci biraz daha mesafeli olarak göstereceğiz. İşlerimizi daha iyi yaparak insanımızı daha mutlu kılma çabası olarak bu süreci atlatacağız bu bizim rutin alışkanlığımız haline gelecek. Hep beraber süreci yöneteceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilya Covid-19 ölüm oranında İspanya’yı geçti
Brezilya Covid-19 ölüm oranında İspanya’yı geçti
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 103 bin 413 oldu
ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 103 bin 413 oldu
Kültür Bakanı Yardımcısı Demircan: “Taksim Camii’nin yüzde 90’ı bitti”
Kültür Bakanı Yardımcısı Demircan: “Taksim Camii’nin yüzde 90’ı bitti”
Camilerde ikindi namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı
Camilerde ikindi namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı
Bakan Dönmez: "Fatih’i, kutlu fethin 567. yıldönümünde, bu kez Karadeniz’deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz”
Bakan Dönmez: "Fatih’i, kutlu fethin 567. yıldönümünde, bu kez Karadeniz’deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz”
Bodrum’da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı
Bodrum’da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı
Yılmaz Özdil evindeki eşyaları yıkım öncesi boşaltılıyor
Yılmaz Özdil evindeki eşyaları yıkım öncesi boşaltılıyor
Bakan Dönmez: “Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler, şu anda oyunun dışında kaldılar"
Bakan Dönmez: “Bizi oyunun dışında bırakmak isteyenler, şu anda oyunun dışında kaldılar"
Bursa Büyükşehir’den sağlık çalışanlarına destek
Bursa Büyükşehir’den sağlık çalışanlarına destek
Bartın’da korona virüs tedavisi gören hasta kalmadı
Bartın’da korona virüs tedavisi gören hasta kalmadı
Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü
Kısıtlamanın sabahında İstanbul sessizliğe büründü
Tekirdağ’da 95 bin adet yavru sazan barajlara bırakıldı
Tekirdağ’da 95 bin adet yavru sazan barajlara bırakıldı
Kars 4 mevsim bir başka güzel
Kars 4 mevsim bir başka güzel
Asırlık gelenek ’çadır’ hayatı son buldu: Yeni evleri ’konteyner’
Asırlık gelenek ’çadır’ hayatı son buldu: Yeni evleri ’konteyner’
(ÖZEL) İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: “Eczanelerde yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu oldu”
(ÖZEL) İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: “Eczanelerde yaklaşık yüzde 30 küçülme söz konusu oldu”
(Özel) Bu da ayı karantinası...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler
(Özel) Bu da ayı karantinası...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler
Bodrum’un maskotu “Trafik” sağlığına kavuşur kavuşmaz yeniden görevinin başında
Bodrum’un maskotu “Trafik” sağlığına kavuşur kavuşmaz yeniden görevinin başında
(ÖZEL)Kılavuz kaptanların korona virüs önlemleri böyle görüntülendi
(ÖZEL)Kılavuz kaptanların korona virüs önlemleri böyle görüntülendi
(Özel) Salgın sürecinde marketler için yeni bir devir açacak cihaz ürettiler
(Özel) Salgın sürecinde marketler için yeni bir devir açacak cihaz ürettiler

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim