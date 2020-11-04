Bilecik’te kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı

Bilecik’te yaklaşık 350 metre telefon kablosunu keserek hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumalı-Beyce köyleri yol ayrımında telefon direğinin yarısının kırık olduğu, telefon kablolarının kesilmiş olduğu ihbarı aldı. Kabloları kesen şahsıların olay yerinden 16 plakalı aracın Bilecik’in Osmaneli ilçesi istikametine doğru seyrettiği tespit eden jandarma ekipleri, aracı Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe sınırları içerisinde durdurdu. Araç içerisinde bulunan E.Ş. ve İ.K. isimli şahısların yapılan kontrol ve sorgulamalarında E.Ş. isimli şahsın ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullandığı tespit edildi ve bu nedenle şahsa 3 bin 71 TL cezai işlem uygulandı. Söz konusu araç içinde kablo kesimde kullanılan materyaller bulundu ve şahıslar Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Söz konusu kablo hırsızlığı olayı ile ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.