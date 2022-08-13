Bilecik’te dün aynı fotoğraf karesinde yer alan 2 paşa emekliye sevk edildi

Jandarma Genel Komutanlığındaki atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlanırken, dün Bilecik’te düzenlenen acemi erlerin yemin törenine katılan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil emekliye sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığına mensup bazı general ve albayların emekliliğe sevki, bir üst rütbeye terfileri ve yeni göreve atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Bilecik’te dün vatanı görevlerini yapan ve acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 589 erin yemin töreni katılan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çitil ve Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Çolak bugün emekliye sevk edildi. İkili dün yemin töreninde sırasında resmigeçitte beraber askerleri selam verirken, bugün emekliye sevk edildiklerini öğrendiler.