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Bilecik’te bir mahalle karantinaya alındı
Bilecik’te bir mahalle Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Genel 15.12.2020, 16:52
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Bilecik’te bir mahalle Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Kavak Köyü Yağcılar Mahallesinde, korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı. Mahallede ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamaya başlanırken, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.
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