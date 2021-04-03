Bilecik’te bir köy karantinaya alındı

Bilecik’te bir köy Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Harmankaya köyü, artan korana virüs vakaları ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle giriş ve çıkışların ikinci bir karar alınıncaya kadar kısıtlandı. Jandarma köyün giriş ve çıkışları kapatırken, köye kontrollü bir şekilde girişlere izin veriliyor.