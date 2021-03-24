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Bilecik’te bir çok köy yolu ulaşıma kapandı

Bilecik’te dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bir çok köy yolu ulaşıma kapandı.

Genel 24.03.2021, 12:44
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Bilecik’te bir çok köy yolu ulaşıma kapandı

Bilecik’te dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bir çok köy yolu ulaşıma kapandı.

Bilecik il geneli ve ilçelerini etkisi altına alan kar yağışı başta Söğüt’ün köyleri olmak üzere bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, kapanan köy yolunu iş makineleriyle açmaya çalışırken, hava sıcaklığı da büyük düşüş yaşandı.
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