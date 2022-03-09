Bilecik’te A101’de yağ reyonları boş kaldı

Bilecik’te zabıta ekipleri yağ stokçuluğun önüne geçebilmek için denetimlerine aralıksız devam ederken, A101’de yağ reyonlarının boş kaldığı görüldü.

Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin "Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerine karşın marketlerde karşılaşılabilecek usulsüz fiyat artışlarını önlemek üzere harekete geçti. Bu anlamda kentteki marketler zincirine denetim yapan zabıta ekipleri A101’de sıvı yağ reyonlarının yoğunluktan boş kaldığı görülürken, sadece 1 litrelik yağ kaldı. 1 litrelik yağ satışının da 42 lira olduğunu gören vatandaşlar, büyük fiyat artışına isyan etti.