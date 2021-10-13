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Bilecik’te 3 şiddetinde deprem meydana geldi

Merkez üssü Bilecik olan 3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Genel 13.10.2021, 17:08
Bilecik’te 3 şiddetinde deprem meydana geldi

Merkez üssü Bilecik olan 3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 16.17’de merkez üstü Bilecik merkeze bağlı Yeniköy olan, yerin 8,5 kilometre derinliğinde, 3.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir yaralanma yaşanmazken, evlerde de hasar olmadığı öğrenildi.

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